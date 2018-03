Intervista a Veronica Pivetti Un' interprete libera e amatissima

Un posto al sole : Tv Soap Intervista CATERINA VERTOVA (Veronica Viscardi) : CATERINA VERTOVA, volto delle fiction più amate degli ultimi 20 anni, è da poco entrata nel cast di Un posto al sole nei panni della dark lady Veronica Viscardi. CATERINA, felice di questo nuovo ruolo? Moltissimo. Amo Napoli, ha grande energia e un’umanità pazzesca che trascina e contagia. E ho trovato sul set armonia e professionalità! Cosa pensi di Veronica? Non è una dark lady come le altre, non è il solito cliché. Veronica è una donna ...