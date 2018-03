Inter | qualità al minimo Ora anche per Spalletti

Inter - Spalletti : "Corsa scudetto apertissima. Abbiamo qualità per giocarcela con tutte" : Il premio è dedicato a una persona che ha saputo costruire per lo sport di questa città, Aramini ho avuto il privilegio di conoscerlo quando ero qui a lavorare ed è stata una figura fondamentale per ...

L'Inter non ha qualità? Spalletti va all'attacco ma l'affondo contro Suning fa male alla squadra : Le parole nel post Inter-Napoli sono inequivocabili: il tecnico nerazzurro sente di non avere un gruppo qualitativamente all'altezza della Champions

Spalletti “contro” l’Inter : “tutti parlano di qualità ma qui non ce n’è molta” : E’ uno Spalletti duro dopo la gara della “sua” Inter contro il Napoli, un pareggio giusto per quello che si è visto in campo: “tutti parlano di qualità Ma qui non ce n’è molta”. Parole che sicuramente faranno discutere. L'articolo Spalletti “contro” l’Inter: “tutti parlano di qualità ma qui non ce n’è molta” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Inter - Spalletti : "Fatta una buona partita ma non abbiamo qualità" : Il tecnico nerazzurro: "Non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio perché non abbiamo tutta quella qualità che si dice"

Spalletti : 'L'Inter non ha tutta quella qualità che si dice' : Dai microfoni di Premium Sport, Luciano Spalletti filosofeggià a proposito dell'Inter e la sua sembra una stoccata a chi, in sede di mercato, forse non ha contribuito ad elevare il tasso tecnico ...

Inter - Spalletti : "Giocare bene? Non abbiamo tutta quella qualità di cui si parla..." : L'Inter non ha tremato davanti al Napoli, anzi: lo ha costretto al secondo 0-0 su due facendogli perdere la vetta della classifica. Per Luciano Spalletti, Intervenuto a Premium Sport nel post partita, "è stata una buona partita, sotto l'aspetto tattico e sotto quello delle intenzioni. Loro hanno fatto meglio, hanno qualità e quel metodo sarriano riconoscibile, che si è visto ...

Notizie Inter - Spalletti in conferenza : ”Rafinha? Può darci qualità per palleggio e fraseggio” : Alla vigilia di Inter-Bologna, andiamo a leggere quelle che sono state le parole del mister nerazzurro Luciano Spalletti. Dopo il pareggio contro il Crotone, l’Inter affronterà il Bologna a San Siro. Alla vigilia della sfida contro gli emiliani, in programma domani pomeriggio alle ore 15.00, l’allenatore nerazzurro, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa nel Centro Sportivo Suning: Icardi. “Purtroppo Mauro non può ...

Inter - Spalletti : 'Ci manca la lotta - non la qualità' : ROMA - Altro pareggio per l' Inter di Luciano Spalletti : dopo l'1-1 casalingo contro la Roma , questa volta tocca alla Spal conquistare il punto tra le mura amiche, agguantato nel finale grazie all'...

Inter - Spalletti : "Troppi vuoti - non vedo miglioramenti : manca la capacità di lottare - di certo non la qualità" : Il tecnico nerazzurro dopo il pari con la Spal: "Quando si prende gol così ti dispiace, ti rimane un po' di amaro in bocca"

Inter - Spalletti : "Rafinha con qualità - ma ha bisogno di aiuto. Nainggolan? Alieno" : "La sosta può essere un bene, soprattutto dopo qualche risultato negativo. La squadra ha lavorato benissimo, stasera mi aspetto una buona partita". Ai microfoni di PremiumSport , Luciano Spalletti ...

LUCIANO SPALLETTI - Inter/ Il retroscena su Kolarov e le parole su Dalbert : "Ha tante qualità" : LUCIANO SPALLETTI e INTER Roma, le parole alla vigilia dell'allenatore nerazzurro: non sarà decisiva. Saluterò Totti, acquisti ok, Cancelo non si muove e Nainggolan...(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:28:00 GMT)

Luciano Spalletti - Inter / Ecco come può giocare Rafinha : "Ha tante qualità..." : Luciano Spalletti e Inter Roma, le parole alla vigilia dell'allenatore nerazzurro: non sarà decisiva. Saluterò Totti, acquisti ok, Cancelo non si muove e Nainggolan...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:41:00 GMT)

