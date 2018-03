Inter news | Spalletti spiega il concetto di qualità | Serve giocare a duemila

Uomini e Donne News - Tina e Gemma al Classico : Interviene il pubblico : News Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani: show al Trono Classico, il pubblico approva Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. L’esuberante opinionista ha visto arrivare in studio i suoi primi corteggiatori. A quanto pare, per la simpatica donna hanno chiamato Uomini di tutte le età. Tra i tanti, […] L'articolo Uomini e Donne News, Tina e Gemma al Classico: interviene il pubblico proviene da ...

Renzi c'è - si fa Intervistare dal Corsera - scrive una enews e 'brucia' la direzione Dem : da oggi 'guerra' nel partito : Aveva detto che se ne andava a sciare e che comunque oggi in direzione non sarebbe venuto. Chiunque della stampa lo abbia sentito dopo la sconfitta elettorale, si è visto rispondere: "Non esisto, occupatevi degli altri partiti...". E invece Matteo Renzi, pur dimissionario dalla segreteria Pd e comunque assente dalla direzione nazionale di oggi, c'è, eccome. Si fa intervistare da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. E poi scrive ...

Trani News - "Dopo anni di fango - gli imputati vengono assolti". Intervento del capo gruppo al Consiglio Comunale Pasquale De Toma e il ... : Quella classe politica, infatti, sognava attraverso le Estati Tranesi di rilanciare la Città tra quelle che contano nel panorama turistico nazionale e internazionale. Il Maestro Riccardo Muti, Elton ...

Inter news - l'agente di Lautaro Martinez : "A Milano per giocare con Icardi" : Rolando Zarate, agente di Lautaro Martinez, ha ammesso che la cessione di Icardi non sarebbe nei programmi: "L'idea è formare una coppia di attacco"

Serie A Milan-Inter, news e formazioni: Icardi c'è. Milan e Inter, in campo domani sera, alle 20:45, allo stadio Meazza di San

Inter news - ancora lo spettro del fair play finanziario : I nerazzurri alle prese con le briglie del fair play anche in estate: conterà anche la compilazione della lista per le competizioni europee

Minniti smonta la fake news : nessuna Interferenza sul voto : nessuna potenza straniera sta intervenendo sul voto italiano. A smontare gli allarmi arrivati nei giorni scorsi, il ministro dell'Interno Maro Minniti , nella foto, . Non c'è alcuna evidenza di una '...

Serie A Inter-Benevento:Le ultime news dai campi e formazioni. In questo anticipo serale della 26^ giornata di Serie A si affronteranno Inter

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : dall’inchiesta di Fanpage all’Intervento di Calenda su Embraco : Questa settimana Marco Travaglio si dedica alla scomposizione di quattro fake news nella 15esima puntata di Balle Spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft a partire da oggi, 24 febbraio. Prima: è vero che Fanpage ha violato tutte le regole del giornalismo utilizzando un ex camorrista pentito come agente provocatore per scoperchiare la nuova Gomorra? Seconda: è vero che la candidata di +Europa, Emma Bonino, è una perfetta ...

Trani News - Segreteria Confesercenti BAT e Segreteria C.A.T. Imprese Nord Baresi. Intervento stampa su DEHORS Confesercenti e Confcommercio : Senza voler fare piaggeria e volendosi sottrarre ad alcuna strumentalizzazione politica, bisogna dare oggettivamente atto che chi ha costruito il complesso percorso per la stesura del nuovo ...

Inter news - Icardi via senza la Champions? : La qualificazione in Champions League potrebbe pesare sulle decisioni di Icardi. Intanto Mentana attacca la proprietà: "Suning ha abbandonato l'Inter"

Inter news - si lavora al rinnovo di Icardi : L'Inter pronta ad adeguare il contratto del capitano: si tratta sulla cifra e la clausola rescissoria

Inter news - multa per Brozovic dopo gli applausi al pubblico di San Siro : Provvedimento disciplinare per il croato che aveva applaudito sarcasticamente il pubblico di San Siro durante la sostituzione con il Bologna

Infortunio Miranda/ Inter news - si teme stiramento di media entità : un mese di stop? : Infortunio Miranda, Inter news: si teme stiramento di media entità, un mese di stop per il difensore brasiliano? Le ultime notizie sulle condizioni del giocatore, oggi gli esami strumentali(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:38:00 GMT)