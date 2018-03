Inter | anche la Juventus vuole Bernard

Inter - qualità al minimo. Ora anche per Spalletti : Dopo il pari col Napoli, il tecnico: 'difficile migliorare' Non può bastare non avere mai perso contro le prime dieci. E nemmeno quell'unico ko in più subito rispetto a Juve e Napoli. Tre mesi fa l'...

Amazfit Cor è disponibile da oggi anche in versione Internazionale - a 65 euro : A qualche mese di distanza dal lancio della versione cinese, la smartband Amazfit Cor è disponibile anche in versione internazionale, al prezzo di 79,99 dollari, circa 65 euro al cambio attuale. L'articolo Amazfit Cor è disponibile da oggi anche in versione internazionale, a 65 euro proviene da TuttoAndroid.

ANBI : addio a Giampiero Maracchi - “mancherà all’Intero mondo scientifico italiano” : “Giampiero Maracchi ci piace ricordarlo per il grande profilo scientifico, che sin dal 2005 ci ha accompagnato in molte scelte tese ad imporre culturalmente concetti di prevenzione, sicurezza alimentare ed ambientale. Il coraggio di averlo fatto con i Consorzi di bonifica e di irrigazione, in tempi in cui qualcuno li vedeva come corpi estranei alla tutela ed alla gestione del territorio e delle risorse idriche, unitamente all’umanità, che lo ...

Inter-Napoli a reti bianche : Niente gol a San Siro, dove Inter e Napoli pareggiano 0-0 nel posticipo della 28giornata. Al comando c'e' ora la Juve che, con una partita in meno , il recupero in programma mercoledi' contro l'...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : Inter e Napoli a reti bianche - Juventus in vetta! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 28^ giornata. Juventus in vetta con il pareggio del Napolil, Milan ok all'ultimo(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:34:00 GMT)

Il Napoli si è spento : reti bianche contro l'Inter - la Juve va in vetta : Il Napoli, come all'andata, impatta sullo 0-0 contro una rocciosa Inter a San Siro e vede allontanarsi sempre di più i sogni scudetto. La Juve, a +1, ha sempre la partita in più con...

Mourinho sentenzia : "L'Inter non vince? Succederà anche alla Juventus" : Lo Special One ha lanciato la sua profezia nei confronti della Juventus : 'L'Inter non vince? Nel mondo del calcio ci sono momenti di transizione, non puoi sempre vincere. anche la Juve passerà un ...

L'Inter fa 110 anni : c'è anche il francobollo celebrativo : MILANO - La Repubblica di San Marino celebra i 110 anni di vita dell' Inter con un francobollo da due euro che sarà emesso il 13 marzo prossimo. La vignetta del francobollo - resa nota oggi - riporta ...

Auguri Internazionale - resti una primadonna anche nelle difficoltà : Se quei 43 signori, che ancor ricordiamo come dissidenti del Milan, sapessero come se la passa oggi l'Inter da loro fondata, cosa direbbero? Valeva la pena. O piuttosto: cari ragazzi cosa avete combinato. Meglio per quei signori ripensare a questi 110 anni con sguardo globale, affezionato, esaltato o sconsolato, magari seguendo il consiglio che ripeteva Audrey Hepburn: la bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi. Quali sono ...

Lycamobile lancia Lyca Globe : chiamate (anche Internazionali) - SMS e 8 Giga a 10 euro : Si chiama Lyca Globe ed è una nuova offerta lanciata da Lycamobile per gli utenti alla ricerca di una valida soluzione per chiamare, mandare messaggi e navigare L'articolo Lycamobile lancia Lyca Globe: chiamate (anche internazionali), SMS e 8 Giga a 10 euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Soprattutto donna” anche l’Interlocutrice della farmacia - che offre alle caregiver italiane sempre più servizi : “Le donne italiane sono il principale interlocutore anche per la farmacia. Assolvendo al proprio compito di ‘avamposto’ della sanità italiana sul territorio, la farmacia contribuisce in modo determinante a supportarle e indirizzarle nella cura e nell’assistenza di familiari e parenti» così la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca, a margine dell’evento di Farmindustria, in collaborazione con Onda, “Soprattutto donna! Valore e tutela ...

Fabi - task force Interne alle banche per il recupero delle sofferenze : Una gestione interna alle banche per il recupero dei crediti deteriorati, con la formazione del personale interno e la creazione di figure manageriali ad hoc. È la proposta lanciata dalla Fabi nel ...

Torreira si prende anche l'Uruguay. Ecco perchè l'Inter deve fare in fretta : ... pronto ad approfittare dell'eventuale effetto al rialzo di una partecipazione alla Coppa del Mondo di un giocatore già con tantissimi estimatori alle spalle, su tutte l'Inter di Luciano Spalletti , ...