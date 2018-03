Installazione di Pauciulo alla Bicocca

Milano : Installazione 'nell’aperto' di Pauciulo esposta in università Bicocca (2) : (AdnKronos) - L’installazione, che, per volontà del gruppo, sarà pubblicamente fruibile in ateneo, appartiene al progetto artificial creatures, che Antonio Pauciulo così sintetizza in catalogo: “Il lavoro ‘nell’aperto’ è una metafora del mondo dell’uomo, un mondo dove ogni cosa è definita e distinta