Instagram Shadowban | quando i profili business vengono oscurati

Shadowban : la nuova risposta di Instagram a bot e spam : In questi giorni Instagram sta creando molti problemi ai proprietari dei profili business: molti non ricevono likes e commenti se non dai propri follower e sono del tutto invisibili al grande pubblico nonostante l'uso degli hashtags. In seguito al cambio dell'algoritmo di Instagram che lo avvicina sempre più come modus operandi a Facebook è partito un giro di vite sui profili che per crescere utilizzano bot o praticano spam. La risposta del ...