Insalate in busta | quando è necessario lavarle

(Di martedì 13 marzo 2018) I prodotti ortofrutticoli di IV gamma sono molto comodi e pronti per l’utilizzo, facili per la preparazione di pranzi e cene organizzate all’ultimo instante. La domanda che in molti si pongono è se lein, prima del consumo, andrebbero lavate come tutti gli ortaggi. Ovviamente dipende quello che c’è scritto sulla confezione; se vi è la dicitura “prodotto lavato e pronto al consumo”, allora significa che l’insalata è stata già sottoposta alle pratiche igienico-sanitarie già direttamente in azienda. Bisogna tuttavia seguire scrupolosamente le altre indicazioni riportate sulla confezione come: “Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C” o “Consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”. Il consumo di frutta e verdura non adeguatamente lavata, ci espone a ...