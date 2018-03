Influenza | esperto | vaccinato solo un anziano su 2

meteoweb.eu

: @francescatotolo @MarcoTosatti @jacopo_iacoboni @robertosaviano @sputnik_italia Per influenza russa vaccinarsi. I… - Trovolavorobiz : @francescatotolo @MarcoTosatti @jacopo_iacoboni @robertosaviano @sputnik_italia Per influenza russa vaccinarsi. I… -

(Di martedì 13 marzo 2018) “La copertura vaccinale per l’del 52% negli ultra 65enni per il 2017. Questo è un dato sconfortante. La metà degli ultreassentacinquenni non si vaccina, esponendosi a rischi che vanno dall’allettamento alla morte, perché l’da anziani fa anche morire“: lo ha dichiarato Roberto Bernabei, direttore del Polo scienze dell’invecchiamento della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e presidente di Italia Longeva, in occasione del forum “Un check-up per l’Italia” organizzato a Roma dalla Fondazione Biagio Agnes. “I numeri delle altre due vaccinazioni previste dal piano vaccinale cioè quella anti-polmonite pneumococcica e anti herpes zoster (il fuoco di Sant’Antonio) sono da prefisso telefonico. E questo è inquietante perché di polmonite pneumococcica si muore. E’ curioso che queste vaccinazioni ...