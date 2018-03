Infermiera conquista pazienti e colleghi per derubarli | gli amanti drogati

Blastingnews

(Di martedì 13 marzo 2018) I militari dell'arma di Padova hanno tratto in arresto in flagranza di reato un’33enne romena, accusata di numerosi furti e prelievi fraudolenti per migliaia di euro, effettuati mediante carte di credito sottratte a poveri malcapitati. La straniera è stata incastrata grazie alla indagini eseguite dai carabinieri, i quali si sono avvalsi di telecamere nascoste poste all'interno di una struttura sanitaria. Dalle immagini riprese dal sistema di monitoraggio, è emerso che la rumena si era impossessata del bancomat di un anziano ricoverato nel centro assistenziale. La 33enne, che aveva da tempo domicilio a Padova, è risultata avere già precedenti penali. Il blitz che ha portato le manette ai polsi dell'La straniera, divisa dal marito, viveva da diverso tempo in Italia ed era stata assunta comedall’azienda ospedaliera di Padova. Le indagini sono state avviate ...