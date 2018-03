Indian Wells | mamma Serena ko | zia Venus si prende il derby delle Williams

Tennis : Indian Wells - Federer agli ottavi : Il numero uno del mondo nonché campione in carica , 5 le affermazioni complessive per lui qui: dal 2004 al 2006 e nel 2012 prima del trionfo di dodici mesi fa, ha superato di slancio il serbo Filip ...

Tennis : Indian Wells - Venus vince il 29º derby delle Williams : LE ALTRE - L'Ucraina Elina Svitolina numero 4 del mondo è stata infatti battuta e eliminata dalla spagnola Carla Suarez Navarro per 7-5 6-3. Fuori anche Sloane Stephens , sconfitta 6-4 6-3 da Daria ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Venus Williams vince il derby tra sorelle ed elimina Serena! Fuori anche Svitolina e Stephens : Il terzo turno del torneo WTA di Indian Wells è stato completato nella notte con gli incontri della parte bassa del tabellone. Gli occhi erano tutti per il derby di casa Williams tra Venus e Serena: la vittoria è andata abbastanza agevolmente alla sorella maggiore, che ha vinto 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza. La partita è durata circa sei game, prima che Venus riuscisse a prendere il volo, facendo il break e chiudendo il primo parziale. ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di lunedì 12 marzo. Roger Federer vola agli ottavi di finale - Dominic Thiem si ritira : E un’altra giornata sul cemento californiano di Indian Wells (Stati Uniti) è andata in archivio. Nel tabellone maschile, Roger Federer continua ad incantare la platea. Il campione svizzero, opposto nel match di terzo turno al serbo Filip Krajinovic, n.28 del mondo, ha impiegato meno di un’ora per piegare le mira del rivale. Un Tennis aggressivo e di una bellezza ammaliante quello del n.1 del mondo che, ancor più del sole della ...

Tennis - a Indian Wells c'è il derby Williams : Serena-Venus : 29° episodio : Serena e Venus Williams - 30 titoli Slam in campo , 23 per la prima, 7 per la seconda, - si affrontano stanotte nel terzo turno di Indian Wells nella più incredibile rivalità familiare dello sport. ...

