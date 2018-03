In sala Van Gogh tra grano e cielo

Fed - Evans : il mercato del lavoro non vede ancora pressioni salariali : Secondo Charles Evans, presidente della Fed di Chicago, l'economia degli Stati Uniti sta andando molto bene e non è escluso che il Paese possa vedere una crescita del Pil del 3% quest'anno. Evans ha commentato su Cnbc il rapporto sull'occupazione Usa a ...

E sala archivia Renzi : Ha fatto il suo - avanti : Beppe Sala "archivia" Matteo Renzi. Dopo il clamoroso flop del Pd alle urne, il sindaco di Milano invita, senza usare giri di parole, il segretario Dem a fare un passo indietro netto e deciso: "Lo dico senza ambiguità, credo che le dimissioni di Matteo Renzi debbano essere più chiare. Non trovo saggio che debba essere Renzi a governare questo passaggio così delicato. Che tra l’altro prevede le elezioni di ...

Due giovani antagonisti in mostra a Marsala : Se la vicinanza e l'influenza che il mondo naturale esercita sulla sensibilità sono pressochè identi- che, differenti sono l'approdo, le forme, i linguaggi con cui manifestano la loro adesione. La ...

Scarpa d'Oro : Messi e salah al comando con Kane e Cavani : Sono ben quattro i giocatori in vetta alla classifica della Scarpa d'Oro . Al primo posto ci sono sempre Harry Kane del Tottenham e Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, in bianco pero' nel fine ...

Marsala - rissa in centro tra giovani. Denunciati in sette : Momenti di tensione nella tarda serata di oggi a Marsala. Poco fa, intorno alle 19, c'è stata una rissa tra giovani immigrati, che ha coinvolto Piazza Loggia, Via Garibaldi, Via XI Maggio e poi verso ...

Marsala - Piazza del popolo : giovane aggredisce un carabiniere. Feriti - traffico in tilt : Mattina di grande agitazione a Marsala, in Piazza del popolo. Un giovane, italiano, infatti ha aggredito un carabiniere durante un posto di blocco, di fronte la fermata degli autobus. La situazione si ...

Croce celtica accanto a nome Traini davanti sede Pd Marsala : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) – Una Croce celtica con la scritta ‘Luca Traini’. E’ quanto trovato stasera davanti alla sede del Partito Democratico di Marsala (Trapani), da alcuni attivisti. “Un piccolo segnale di quello che è il clima che si respira, persino nella nostra tranquilla e democratica città – denuncia l’ex deputata Pd Antonella Milazzo che ha postato la foto su Fb – Soffiare sul fuoco ...

Salva il bimbo caduto sui binari del metrò - sala : "Ragazzo coraggioso fatti avanti - voglio ringraziarti" : Le immagini del suo gesto hanno fatto il giro del web. Ma l'identità del ragazzo di Milano è ancora sconosciuta. Per questo il primo cittadino lo cerca per...

Salva il bimbo caduto sui binari del metrò - appello del sindaco sala : "Ragazzo coraggioso fatti avanti - voglio ringraziarti" : Le immagini del suo gesto hanno fatto il giro del web. Ma l'identità del ragazzo è ancora sconosciuta. Per questo il primo cittadino ora lo cerca per invitarlo...

Elezioni - la gaffe di Berlusconi davanti alla platea di Confcommercio : “Ho portato le pensioni a mille lire…”. Imbarazzo in sala : Silvio Berlusconi illustra il programma di governo del centrodestra e non mancano le sorprese. Per il leader di Forza Italia la flat tax “ridurrà di molto la necessità di evadere” che secondo l’ex Cavaliere ammonta a ottocentomila euro. Numeri incerti anche sulla sua precedente azione di governo, che ricorda spesso durante il suo lungo intervento: “Io portai le pensioni a mille lire e bastavano – afferma Berlusconi ...

“Mio Dio… la sua pancia”. È incinta e si ritrova piena di lividi assurdi. I medici la visitano - sono preoccupatissimi e quando arrivano in sala parto restano senza parole : “Signora - guardi qui…” : Il desiderio di avere dei bambini per molte coppie è grande, ma non sempre questa volontà si traduce in realtà. Guillermina Garcia e suo marito, Fernando, vivono negli Stati Uniti, avevano già una figlia, Julieta, e non riuscivano a darle un fratellino. Così la donna ha deciso di sottoporsi ad alcune cure per la fertilità. Alla fine è rimasta incinta e la felicità era alle stelle. I due coniugi sapevano perfettamente che c’erano molte ...

"Le parole che salvano" con il prof Eugenio Borgna - sala Farinati - Biblioteca Civica a Verona 13 febbraio ore 17.30 : Verona, 9 febbraio 2018 " Le parole, queste creature viventi, sono di una radicale importanza nel creare ponti di comunicazione tra chi parla e chi ascolta, tra chi cura e chi è curato. Ci sono parole ...

Marsala - giovane in bicicletta investito in via Trapani da un'auto : Per la cronaca, comunque, l'incidente è avvenuto all'altezza di Contrada Santa Venera. E sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marsala. Lo scorso Febbraio un giovane africano di 25 anni è morto,...