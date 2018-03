In Rai il lavoro diventa ereditario | Se muore un dipendente | assumere il coniuge o

Torino : dopo la rinuncia alla fiction Rai da 180 puntate - i freelance restano senza lavoro : Passano i giorni ma la perdita di un'opportunità di lavoro per molti , 65 lavoratori interni alla Rai e altrettanti esterni, che avrebbe portato a Torino 'Il Paradiso delle signore', la fiction di Rai ...

"Troppe ore di lavoro" : la fiction Rai lascia Torino : La fiction 'Il paradiso delle signore' lascia Torino . I lavoratori della Rai hanno infatti bocciato l'accordo per girare nel capoluogo piemontese la soap che traslocherà così in un'altra sede: Napoli ...

Usa : +313.000 posti di lavoro a febbRaio - disoccupazione al 4 - 1% : New York, 9 mar. , askanews, A febbraio, le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e il tasso di disoccupazione si è mantenuto ai minimi degli ultimi 17 anni. Negli Stati Uniti, sono ...

Dalle fiction Rai al mondo del lavoro : «Oggi gli sfruttati non si ribellano più» : Ma quello che mi fa piu piacere e che la gente venga a seguirmi poi anche a teatro, un mondo che non se la passa troppo bene dal punto di vista degli spettatori. Per invertire la tendenza e ...

USA : stima ADP febbRaio batte attese +235 mila posti di lavoro : Negli States e' stato reso noto che la stima ADP , National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di febbraio, una crescita di 235 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di ...

USA - sondaggio ADP : a febbRaio +235 mila posti di lavoro : Teleborsa, - E' cresciuta molto più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, a febbraio, seppur a un ritmo più contenuto rispetto al mese precedente . Gli occupati hanno registrato un incremento ...

USA - sondaggio ADP : a febbRaio +235 mila posti di lavoro : E' cresciuta molto più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, a febbraio, seppur a un ritmo più contenuto rispetto al mese precedente . Gli occupati hanno registrato un incremento di 235 mila ...

Il lavoro dei sogni : Richard Branson cerca un assistente sulla sua isola caRaibica : Avete buone doti organizzative e amministrative? Abbiamo un’occasione di lavoro che fa per voi. Solo buone notizie il livello di esperienza richiesto è minimo e il vostro ufficio sarà un’intera isola caraibica, quella nella foto sopra, sulla quale dovrete per forza trasferirvi. Una vera tragedia, insomma. Ad offrirvi questa opportunità è il miliardario (sì, miliardario, non milionario) Richard Branson, imprenditore britannico ...

Tragico incidente sul lavoro : opeRaio muore folgorato : Tragico incidente sul lavoro al camping Isuledda di Cannigione, frazione di Arzachena, Olbia. Martedì mattina un operaio è morto folgorato: l'uomo stava manovrando una...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 28 febbRaio 2018 : Capricorno tensioni per il lavoro - Vergine grande futuro : Oroscopo di PAOLO Fox oggi 28 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: emozionanti relazioni per il Cancro, per i Pesci momento giusto per cercare soluzioni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:29:00 GMT)

LIVE F1 - Test Barcellona in DIRETTA : terza giornata (mercoledì 28 febbRaio). Ferrari per proseguire il lavoro - ma incombono pioggia e neve! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata (mercoledì 28 febbraio) dei Test di Barcellona di F1. Sul circuito catalano c’è grande attesa su quel che sarà il meteo. Le previsioni non promettono niente di buono e si paventa l’arrivo della neve, cosa già avvenuta sul finire del turno di ieri. E’ evidente, dunque, che prima ancora che i piloti e le macchine saranno le condizioni atmosferiche a tenere banco ...

Ilva di Taranto - incidente sul lavoro : opeRaio addetto al tornio ferito a una mano : Il guanto dell'operaio si è impigliato nel tornio. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento. L'associazione...

Investito da una pala meccanica - ennesima tragedia sul lavoro : morto un opeRaio : ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 53 anni, Michele Bianco, è morto questa mattina alla "Bipan" di Bicinicco (Udine) dopo essere stato Investito da una pala caricatrice in movimento. ...

Cos’è il genio? È fantasia - intuizione - decisione e velocità d’esecuzione… anche sul lavoro. Questi opeRai “spaccano” : Tennessee, sud degli Stati Uniti. Due operai stanno smantellando un pezzo di strada con i loro scavatori muniti di martello pneumatico. Il lavoro non sembra essere particolarmente impegnativo. Annoiati dalle buche, i due lavoratori decidono di improvvisare una sfida a tris a colpi di martello demolitore. La scena è tutta da ridere, peccato solo che ci lasci con un dubbio amletico: chi avrà vinto la sfida? L'articolo Cos’è il genio? È ...