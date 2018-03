In Parlamento da una vita | ecco i 16 che confermano il seggio da oltre 20 anni

Di Maio ai neoeletti M5s : 'Noi una lampadina gialla in Parlamento' : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio all'assemblea dei neoeletti M5s in Parlamento. Il leader ...

M5s : Di Maio tra gli eletti : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento" : All'Hotel dei Principi gli oltre 330 eletti. "Andiamo al governo, devono per forza passare da noi" ripete Luigi Di Maio

Il Parlamento del Perù ha presentato una nuova mozione di impeachment contro il presidente Pedro Pablo Kuczynski : L’agenzia di stampa Reuters ha scritto che il Parlamento peruviano ha presentato una mozione di impeachment contro l’attuale presidente Pedro Pablo Kuczynski, accusato di aver mentito sul suo ruolo nello scandalo Odebrecht, che ha portato alla più grande indagine per corruzione The post Il Parlamento del Perù ha presentato una nuova mozione di impeachment contro il presidente Pedro Pablo Kuczynski appeared first on Il Post.

Elezioni 2018 - il primo disegno del Parlamento : come verranno distribuiti i seggi - nessuna maggioranza è possibile : Le Elezioni figlie del Rosatellum , come ampiamente preventivato, non consegnano un governo possibile all'Italia: nessuna coalizione può governare. Non può farlo da solo il M5s , nonostante il ...

Tajani - dalla fondazione di Fi al Parlamento europeo : una carriera politica al fianco del Cavaliere : Il leader di Forza Italia ha annunciato che l’attuale presidente del Parlamento europeo ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra. Lui su Twitter ha scritto: «Ora ogni ulteriore decisione spetta ai cittadini e al presidente della Repubblica» ...

Dalla fondazione di Fi al Parlamento europeo - una carriera politica al fianco del Cavaliere : Alla fine è stato un sì. Ponderato e alquanto ragionato, probabilmente. Antonio Tajani - romano, classe 1953, sposato, due figli, un passato da giornalista - sarà il candidato premier di Forza Italia. ...

Il Parlamento della Grecia ha deciso di istituire una commissione di inchiesta sullo scandalo Novartis : Dopo un dibattito di circa 20 ore, il parlamento della Grecia ha deciso di istituire una commissione di inchiesta che dovrà indagare due ex primi ministri e altri otto politici accusati di aver accettato delle tangenti da Novartis, una delle The post Il parlamento della Grecia ha deciso di istituire una commissione di inchiesta sullo scandalo Novartis appeared first on Il Post.

Ora legale - dall'EuroParlamento una mozione per abolirla : 'Fa male alla salute' : Al momento nel mondo sono circa 70 i Paesi, molti dei quali appartenenti all'Unione europea ma non solo, che adottano questo sistema che mira a concedere ai cittadini più ore possibili di luce ...

Strasburgo - al Parlamento UE una mozione dei parlamentari del Nord Europa per abolire l’ora legale : “rimanga quella solare tutto l’anno” : Oggi nell’aula parlamentare europea di Strasburgo si discuterà una mozione presentata da una larga coalizione di deputati (dei Paesi dell’Europa Settentrionale, Centrale e Orientale) sull’abolizione dell’ora legale. I parlamentari Nordici, infatti, chiedono di lasciare in vigore l’ora solare tutto l’anno, per rispettare i ritmi circadiani che, secondo le ultime ricerche scientifiche internazionali premiate con ...

EuroParlamento - disse “collaborazionista nazista” a una deputata : revocato l’incarico al vicepresidente polacco : L’Europarlamento di Strasburgo ha votato oggi a favore della revoca dell’incarico del vicepresidente polacco dell’Eurocamera, Ryszard Czarnecki, che insultò la collega connazionale del Ppe Roza Thun dandole della “collaborazionista nazista“. La votazione si è tenuta a scrutinio segreto. Era necessaria la maggioranza dei due terzi dei parlamentari. A favore si sono espressi in 447, i contrari sono stati 196. La decisione è ...

La corsa degli "impresentabili" per il Parlamento : sono 8 i condannati e una trentina gli imputati. Ecco i nomi : nomi ai quali " come scrive oggi Repubblica - la realtà politica italiana non vuole rinunciare nonostante i guai con la giustizia. Senza contare altre decine di indagati eccellenti di cui si è ...

Si può comprare una legge? Siamo andati in Parlamento per scoprirlo. Ve lo raccontiamo su Fq Millennium : Sul nuovo numero di FqMillennium, il mensile diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 3 febbraio, l’inchiesta sotto copertura sul finanziamento ai partiti dopo la fine delle erogazioni pubbliche. Due cronisti si sono “travestiti” da emissari di un ricco fondo arabo (inesistente) interessato a una legislazione più favorevole alla sigaretta elettronica. E sono riusciti a incontrare sette parlamentari senza subire alcun ...

Il Parlamento della Grecia ha approvato una nuova serie di riforme imposte dai creditori internazionali : Il Parlamento della Grecia ha approvato una serie di riforme imposte dai creditori internazionali in cambio di nuovi fondi di salvataggio. Nel frattempo, circa 10 mila persone si sono radunate ad Atene per protestare e ci sono stati degli scontri The post Il Parlamento della Grecia ha approvato una nuova serie di riforme imposte dai creditori internazionali appeared first on Il Post.