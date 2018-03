In manette il presidente di Condotte Spa

Si avvita la crisi delle Maldive. In manette anche il presidente della Corte Suprema : Il presidente della Corte Suprema delle Maldive e un altro giudice di alto rango sono stati arrestati martedì durante un raid della polizia all'alba, nell'ottica di un giro di vite del presidente Abdulla Yameen che ha decretato lo stato emergenza. L'arresto da parte di unità pesantemente armate di Adbulla Saeed e di un altro giudice della Corte Suprema nell'arcipelago dell'Oceano Indiano aggrava il caos politico in cui il Paese ...

Maldive : manette a ex presidente e 2 giudici Corte suprema : tato d'emergenza nelle Maldive , in piena crisi politica e scosse da scontri tra manifestanti e polizia. Due giudici della Corte suprema sono stati arrestati nelle prime ore di oggi, dopo che il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza nel paese ...

Blitz contro la cosca Farao-Marincola - 169 arresti in Italia e Germania. In manette il presidente della provincia di Crotone : C'è anche il presidente della provincia di Crotone, Nicodemo Parrilla, tra i 169 arrestati nell'operazione "Stige" condotta all'alba dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Crotone, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, contro la cosca Farao-Marincola, in diverse regioni Italiane e in Germania.Complessivamente sono tre i sindaci arrestati. Oltre a Parrilla, infatti, sono coinvolti il ...