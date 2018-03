In Italia c' è l' unica ziggurat del Mediterraneo

Sony comunica prezzi e uscita di Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact in Italia : Sony Xperia XZ2 e Sony Xperia XZ2 Compact saranno disponibili all'acquisto a breve in Italia e Sony ci tiene a ricordarcelo fornendoci informazioni sull'uscita e sui prezzi e annunciando l'apertura dei preordini. L'articolo Sony comunica prezzi e uscita di Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact in Italia proviene da TuttoAndroid.

Sanità - Fatebenefratelli-Isola Tiberina : si inaugura oggi la Terapia Intensiva Neonatale unica in Italia : Novità assoluta in Italia: una nuova soluzione all’avanguardia per assicurare il contatto di genitori e familiari con i piccoli pazienti anche a distanza, attraverso tablet o smartphone. Succede all’ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina, dove già esiste una Terapia Intensiva Neonatale prima nel Lazio accessibile ai genitori h 24, che assiste ogni anno circa 600 bambini, di cui 400 prematuri (4000 i parti totali effettuati ogni anno ...

Sky Italia riorganizza la Direzione Communication e Public Affairs : La Direzione Communication & Public Affairs di Sky, guidata dall'executive vice president Riccardo Pugnalin, si riorganizza con l'obiettivo di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze operative e di valorizzare la crescita professionale e l'arricchimento delle competenze delle risorse interne all'azienda. La Direzione sarà così articolata in 5 aree: Programming & Sport Communication; Public ...

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori / "Io sono l'unica moglie e lui l'unico marito" (Storie Italiane) : Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori di nuovo insieme? Dopo questi difficili momenti la produttrice non ha dubbi: "Io sono l'unica moglie e lui l'unico marito" (Storie Italiane)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:28:00 GMT)

Logopedia : comunicazione alternativa e aumentativa in Italia : La capacità di comunicare sarà al centro della Giornata europea della Logopedia “Senti chi (non) parla”, domani 6 marzo. In Italia da oggi, 5 marzo.

Elezioni e mercati : scossone sull'euro - poi la divisa unica tiene botta al voto Italiano : MILANO - Il M5s nettamente primo partito, la Lega in volo e nessuna coalizione in grado di formare un governo. Sui mercati finanziari le Elezioni italiane hanno portato uno degli esiti più temuti, ...

Roma è stato l’ultimo comune in tutta Italia a comunicare il dato sull’affluenza : Stamattina sul sito del ministero dell’Interno sono stati comunicati i dati parziali sull’affluenza per i comuni Italiani in cui si sta votando oggi per le elezioni politiche. La prima rilevazione viene effettuata in tutti i seggi alle 12. Entro le The post Roma è stato l’ultimo comune in tutta Italia a comunicare il dato sull’affluenza appeared first on Il Post.

Logopedia : comunicazione aumentativa alternativa - un “superlinguaggio” in aiuto di 800mila Italiani : La ‘comunicazione aumentativa alternativa‘ (Caa) è una sorta di ‘superlinguaggio‘ che consente a chi, per vari motivi, è impossibilitato, a parlare e comunicare con la realtà circostante. Si tratta di una condizione patologica che riguarda l’1,3% della popolazione, quindi circa 800 mila persone in Italia. La Caa può aiutare bambini e adulti che hanno una disabilità congenita (ad es. paralisi cerebrale, disabilità ...

Elezioni Politiche 4 marzo 2018 DIRETTA LIVE - Grasso : 'Voto a LeU unica soluzione per l'Italia' : ... , Domenico Fioravanti , Sport, , Emanuela Del Re , Esteri, , Paola Giannetakis , Interni, , Alfonso Bonafede , Giustizia, , Elisabetta Trenta , Difesa, , Andrea Roventini , Economia, , Lorenzo ...

Probabili formazioni Lazio-Milan - semifinale Coppa Italia 2018. Immobile unica punta - tridente per i rossoneri : Mercoledì 28 febbraio si giocherà Lazio-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma le due formazioni ripartiranno dallo 0-0 dell’andata: ai rossoneri basterà pareggiare con gol ma è un serio rischio contro i biancocelesti. Entrambe le squadre stanno attraversando un ottimo momento di forma: i ragazzi di Inzaghi sono terzi in campionato, gli uomini di Gattuso hanno sconfitto la Roma domenica ...

Italia 1 - palinsesti primavera 2018 : l’unica novità è lo show della Gialappa’s Band. Saltato Bonolis : Gialappa's Band Molti film, qualche conferma e poche novità – anzi una: il nuovo show della Gialappa’s Band – condiscono il palinsesto primaverile 2018 di Italia 1. A fare maggiore notizia sono le assenze di Surviving Africa e Paolo Bonolis, annunciate in ‘pompa magna’ ad inizio stagione. Ecco cosa va a proporre nei prossimi mesi la rete giovane di Mediaset diretta da Laura Casarotto. palinsesti primavera ...

“Ho il cancro”. Choc nella tv Italiana. Lo comunica così ma è subito vergogna. Apprezzato da tutti per la sua sobrietà - il volto noto della televisione pubblica una foto dall’ospedale - informando della sua malattia. Ma sul web si scatena lo schifo degli sciacalli : “Muori - un cog*** in meno” : “Ciao a tutti i dem. Forza ragazzi, io torno presto in pista”. Tommaso Cerno, ex vicedirettore di Repubblica candidato con il Pd, ha annunciato di avere il cancro e su Twitter ha anche pubblicato la foto dall’ospedale. Tra gli auguri di pronta guarigione non sono mancati gli insulti e le critiche, soprattutto dal mondo vicino al Movimento 5 Stelle, con l’accusa di “sciacallata” e ...

5 SOS - a Milano l'unica data Italiana della band di Want You Back : La band si esibirà in 26 concerti in tutto il mondo, con show a Londra , 5 aprile, , New York , 12 aprile, e Los Angeles , 25 aprile, . Emma Marrone parla di Essere qui: 'Per me la musica è tutto' - ...

Maltempo e allerta gelo - Burian in arrivo : Viabilità Italia comunica possibili blocchi - ecco la situazione : Viabilità Italia, la struttura del ministero dell’Interno che raccoglie e gestisce le informazioni sul traffico veicolare, il controllo e la pianificazione per fronteggiare situazioni di crisi legate alla Viabilità, ha reso noto che a partire dalla seconda parte della giornata di domenica 25 febbraio ci sarà un’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia. Domenica sono previste ancora ...