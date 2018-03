In campo con la pistola | Savvidis si scusa

Trieste - il campo di Giarizzole rinasce con un milione : Nuovo oratorio entro la fine dell'estate. Si chiamerà 'Casa del giovane' e avrà un piccolo impianto per il calcio a sette con tanto di tribune, spogliatoi e parcheggio

Grecia - presidente Paok in campo con la pistola/ Video - campionato sospeso. Ministro dell'Interno infuriato! : Grecia, presidente Paok in campo con la pistola: Video. Minaccia l'arbitro per gol annullato: “Carriera finita”. Partita sospesa: ora il club greco e Ivan Savvidis rischiano grosso(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:01:00 GMT)

Grecia - campionato sospeso dopo l’irruzione in campo del presidente del Paok con la pistola : Grecia, campionato sospeso dopo l’irruzione in campo del presidente del Paok con la pistola Grecia, campionato sospeso dopo l’irruzione in campo del presidente del Paok con la pistola Continua a leggere L'articolo Grecia, campionato sospeso dopo l’irruzione in campo del presidente del Paok con la pistola proviene da NewsGo.

GRECIA - PRESIDENTE PAOK IN campo con LA PISTOLA/ Video - minaccia arbitro per gol annullato : campionato sospeso : GRECIA, PRESIDENTE PAOK in CAMPO con la PISTOLA: Video. minaccia l'arbitro per gol annullato: “Carriera finita”. Partita sospesa: ora il club greco e Ivan Savvidis rischiano grosso(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:26:00 GMT)

Presidente con la pistola in campo - Tsipras ferma il campionato greco : Il Presidente con la pistola provoca lo stop del campionato greco. Ieri a partita tra il Paok Salonicco e l’Aek Athens è stata interrotta a causa dell’intervento in campo del Presidente della squadra di Salonicco, Ivan Savvidis, con una pistola alla cintura. L’uomo ha invaso il campo per affrontare l’arbitro che aveva annullato per fuorigioco un go...

Gol annullato - presidente del Paok entra in campo con la pistola - Lapresse - : Nelle fasi di recupero della partita Paok Salonicco - Aek Atene, con il risultato fermo sullo 0-0, viene annullato un gol ai padroni di casa. Il match è importante per la vetta della classifica del ...

Totti non si smentisce mai : così beffa il portiere sul campo di calcetto. La firma del capitano è inconfondibile : Francesco Totti è tornato sul campo, non su quello della Serie A, ma su quello di calcetto in occasione di una partita organizzata dal Circolo Canottieri Aniene a Roma. L’ex capitano della Roma ha beffato il portiere con il classico cucchiaio L'articolo Totti non si smentisce mai: così beffa il portiere sul campo di calcetto. La firma del capitano è inconfondibile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Grecia - presidente del Paok Salonicco in campo con una pistola : campionato sospeso : All'88' minuto della gara contro l'AEK Atene il presidente del Paok Salonicco si è presentato in campo puntando una pista contro l'arbitro per un gol annullato L'articolo Grecia, presidente del Paok Salonicco in campo con una pistola: campionato sospeso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Grecia - il presidente del Paok irrompe in campo con una pistola : campionato sospeso : L'annuncio della sospensione del campionato è stato dato dal ministro della cultura e dello sport greco George Vassiliadis dopo un incontro con il Governo di quasi tre ore.

Presidente Paok entra in campo con la pistola : campionato sospeso : L'annuncio della sospensione del campionato è stato dato dal ministro della cultura e dello sport greco George Vassiliadis dopo un incontro con il Governo di quasi tre ore.

Paok-Aek Atene - presidente in campo con la pistola. Campionato sospeso : Ivan Savvidis, presidente del Paok Salonicco, è entrato in campo armato di pistola. Partita sospesa al 90esimo, Tsipras: "fermiamo il Campionato"

Paok-Aek Atene - far west in campo. Presidente con la pistola minaccia arbitro : Ivan Savvidis, Presidente del Paok Salonicco, è entrato in campo armato di pistola. Partita sospesa al 90esimo, Tsipras: "fermiamo il campionato"

Furioso contro l'arbitro il presidente del Paok Salonicco entra in campo armato di pistola : Durante il match di cartello con l’Aek, il proprietario del club di Salonicco ha protestato per una decisione arbitrale con la pistola alla cintura. Shock in Grecia: il premier Tsipras valuta la sospensione del campionato

Grecia - presidente del Paok entra in campo con la pistola : campionato a rischio sospensione : Follia in Grecia, presidente del Paok entra in campo con la pistola 'Certe scene non sono tollerabili - ha detto il ministro allo sport Georgios Vassiliadis - e richiedono decisioni coraggiose'. Allo ...