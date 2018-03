In aumento gli attacchi hacker | ogni minuto colpiti 500 utenti

aumento Iva dal 2019 - pericolo stangata : 'Fino a +1000 euro a famiglia' - consumi a rischio : ... perché le famiglie hanno reagito all'Aumento dei prezzi al dettaglio riducendo i consumi, con conseguenze drastiche per il commercio e l'economia del paese'. Reddito di cittadinanza, Sud e ...

aumento dell'Iva : crollo dei consumi con effetti negativi sul Pil - stangata fino a 1.000 euro a famiglia : ... ma che non sembra troppo lontana: il primo passo per disinnescare le clausole, infatti, è inserire la previsione di un intervento di sterilizzazione già nel prossimo Def, il documento di economia e ...

aumento Iva dal 2019 - pericolo stangata : "Fino a +1000 euro a famiglia" - consumi a rischio : Un eventuale incremento delle aliquote Iva a partire dal 2019 produrrebbe una stangata per gli italiani pari a +791 euro annui a famiglia solo di costi diretti. Lo afferma il Codacons, commentando lo...

Codacons - da aumento Iva stangata da 791 euro a famiglia : Roma, 12 mar. , askanews, Un eventuale incremento delle aliquote Iva a partire dal 2019 produrrebbe una stangata per gli italiani pari a +791 euro annui a famiglia solo di costi diretti. A ...

Dazi - l'Ue preme gli Usa : 'Siamo alleati - no all'aumento'. Ma Trump minaccia : 'Pronti a tassare le auto' : Bruxelles chiede l'esenzione all'aumento delle tariffe di acciaio e alluminio. Il presidente Usa minaccia di tassare anche auto e altri prodotti europei se l'Ue non dovesse abbassare le sue tariffe ...

Canada - i medici : “Non vogliamo l’aumento - guadagniamo già troppo” : Canada, i medici: “Non vogliamo l’aumento, guadagniamo già troppo” In 700 hanno firmato una petizione per chiedere al governo di usare quei soldi per redistribuire le risorse alla sanità pubblica Continua a leggere L'articolo Canada, i medici: “Non vogliamo l’aumento, guadagniamo già troppo” proviene da NewsGo.

I medici che protestano per l'aumento di salario : “Usate soldi per curare meglio i pazienti” : I medici che protestano per l'aumento di salario: “Usate soldi per curare meglio i pazienti” Oltre cinquecento dottori canadesi hanno firmato una petizione per dire no agli aumenti salariali decisi dal governo nei loro confronti, chiedendo di ridistribuire quei soldi per curare meglio i pazienti.Continua a leggere Oltre cinquecento dottori canadesi hanno firmato una petizione […] L'articolo I medici che protestano per l'aumento di salario: ...

Coldiretti : vendetta dell’Unione Europea - aumento dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti : La vendetta dell’Unione Europea nel piatto si abbatte con l’aumento dei dazi su 950 milioni di euro di importazioni agroalimentari dagli Stati Uniti, dai fagioli rossi al burro d’arachidi, dal bourbon whiskey al riso, dal tabacco ai sigari, dai mirtilli al succo d’arancia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni emerse dal tavolo di lavoro della Commissione Europea per decidere le misure di ritorsione ...

Previsioni Meteo Italia - ultime 24-36 ore di maltempo : poi migliora con temperature in forte aumento - nel weekend “esplode” la Primavera : 1/12 ...

USA : in aumento gli interventi per cambiare sesso : Negli Stati Unitili gli interventi per il cambio di sesso sono in aumento, secondo quanto riportato da nuovo uno studio della John Hopkins University School of Medicine. Sono stati analizzati i dati del National Inpatient Sample relativi al periodo 2000-2014 e a circa 1.000 ospedali negli Stati Uniti: sono stati stimati circa 37.827 appuntamenti fissati per una consulenza chirurgica sulla ‘riassegnazione di genere’. L’età dei ...

Alle 12 ha votato il 19 - 2% degli elettori per la Camera. Affluenza in aumento rispetto al 2013 - ma allora si votò in due giorni : Alle elezioni per il rinnovo della Camera, Alle ore 12, ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di Comuni , 7.554 su 7.958, . Lo si rileva dal sito ...

Alle 12 ha votato il 19 - 2% degli elettori per la Camera. Affluenza in aumento rispetto al 2013 - ma allora si votò in due giorni : Alle elezioni per il rinnovo della Camera, Alle ore 12, ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di Comuni (7.554 su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno.Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato Alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera.Superiore alla media l'Affluenza nei comuni del Veneto e ...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 2/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,28 miliardi di euro, con un incremento di ben 517,7 milioni, pari al 18,...

Maltempo : Caritas Vicenza - aumento richieste di accoglienza ma non da oggi (2) : (AdnKronos) - "Sicuramente ci sono ancora persone che dormono all'addiaccio o in edifici abbandonati, ed a loro si rivolgerà un'attenzione particolare per invitarli ad accedere ai luoghi di accoglienza. A tal fine, si sono intensificati i contatti con gli altri enti che in città si occupano delle pe