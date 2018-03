Impressionante tromba d' aria a Caserta

Blastingnews

(Di martedì 13 marzo 2018) Una violenta e improvvisad'ha investito ieri, in tarda serata,, facendo seri danni a cose e persone. Il bilancio è di almeno otto feriti, uno in gravi condizioni. Particolarmente colpito il comune di San Nicola la Strada: gli abitanti sono stati sorpresi a piedi o in auto, colpiti da oggetti e coinvolti in incidenti stradali. Per sette dei feriti sono state riscontrate fratture agli arti, un ragazzo di 19 anni è stato trasportato all'ospedale. Quando si è scatenata la furia degli elementi era dentro una roulotte a Marcianise, investita in pieno dal tornado. Questa mattina, sul web, ci sono le foto e i video di chi ha assistito in diretta allad'. Visibile pure dall'autostrada. Davvero. Le zone che hanno subito i maggiori danni sono Recale, San Nicola la Strada, San Marco Evangelista e Maddaloni. Sono caduti alberi, pali della luce, i ...