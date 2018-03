Iliad in Italia prima dell' estate

Tra due settimane il lancio di Iliad Italia? Meglio tenersi pronti : Sono settimane ormai che vi chiedete con una certa insistenza quale sarà la data di partenza di Iliad Italia, il quarto prossimo operatore nazionale che promette l'offerta di tariffe basse, e soprattutto trasparenti? In un tempo di rimodulazioni come quello vigente, servirebbe proprio una bella sferzata in grado di riassestare un po' la situazione a favore dei consumatori, sempre più inermi ed in balia delle decisioni prese dall'alto. Stando ...

Il giorno di Iliad Italia e Vei di Vodafone : tra marzo ed aprile possibili sorprese : Continuano senza sosta i rumors legati al lancio di Iliad Italia, che dovrebbe essere ormai inesorabilmente vicino. Dopo avervi parlato della prima intervista ufficiale di Benedetto Levi (rilasciata a 'Repubblica'), amministratore delegato della società, siamo qui per raccontarvi circa le ultime indiscrezioni raccolte in anteprima da 'mondomobileweb.it', che rivelano dettagli parecchio interessanti. Secondo l'affermato portale, Iliad Italia ...

Iliad Partirà In Italia Dal 26 Marzo? In Arrivo Il Nuovo Operatore Telefonico : Tutto pronto per il lancio di Iliad in Italia: a quanto pare il debutto del Nuovo Operatore Telefonico in Italia potrebbe avvenire entro la fine di Marzo. Ecco i dettagli Iliad In Italia Quando? E’ ormai tutto pronto per il lancio in Italia del Nuovo Operatore Iliad, che si prepara a rivoluzionare completamente il mercato della telefonia […]

Nuovo asso nella manica di Iliad Italia contro Wind Tre : conseguenze vittoria storica in patria : Iliad Italia è pronta a dar battaglia a Wind Tre e agli altri concorrenti nel nostro paese, su questo non ci piove e una notizia proveniente dalla Francia ci da il senso della sua strategia che molto probabilmente vedremo applicata anche entro i nostri confini. E non parliamo solo di piani commerciali ma anche di lotte in tribunale a presunta tutela dei clienti. Come riportato dai colleghi di 4fan.it Iliad (o meglio Freee Mobile in Francia) è ...

Iliad Italia. Il nuovo gestore desiderato dagli italiani : Iliad Italia, il prossimo quarto gestore di telefonia mobile italiano sta arrivando ed è gia molto amato oltre che desiderato da tantissimi utenti italiani, tutti un po’ stanchi delle solite tariffe, delle solite opzioni con penali, costi nascosti: parola d’ordine è chiarezza e semplicità e Iliad sembra pronto a soddisfare entrambe. Iliad sarà il quarto gestore mobile italiano. Al momento ribadiamo che non ...

Tariffe Iliad Italia economiche e di qualità : parla l’AD della società : Dopo avervi parlato in prima mattinata del canale di distribuzione che utilizzerà Iliad Italia per i propri servizi, ci spostiamo sull'intervista rilasciata da Benedetto Levi (amministratore delegato della società gestente il prossimo quarto operatore nazionale di origine francese) ai microfoni di 'Repubblica', prontamente riportata dai colleghi di 'UniversoFree.com'. L'idea di partenza, che alimenta i futuri piani del gestore, è quella di ...

Dove si potranno attivare le promozioni Iliad Italia : la situazione oggi 6 marzo : Dovremmo essere agli sgoccioli nella fase di preparazione per l'uscita di Iliad Italia. Ormai i segnali in questo senso sono innumerevoli, come del resto abbiamo potuto notare nella giornata di ieri quando vi ho riportato la notizia dell'apparizione dell'operatore in questione tra quelli disponibili su specifici device con Android Oreo. Un altro grande dilemma riguardante il nuovo operatore pronto a sbarcare nel nostro Paese riguarda la ...

Continuano i test di rete di Iliad in vista dell’imminente avvio delle operazioni in Italia : Proseguono i test di Iliad nel nostro Paese, in vista dell'avvio delle operazioni che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero prendere il via nel mese di aprile. L'articolo Continuano i test di rete di Iliad in vista dell’imminente avvio delle operazioni in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Arriva Iliad Italia sugli smartphone Android : modelli coinvolti dall’uscita il 5 marzo : La giornata di oggi porta con sé un'altra svolta importante per quanto concerne Iliad Italia e la sua uscita definitiva sul mercato Italiano. Dopo aver affrontato la questione anche dal punto di vista pubblicitario pochi giorni fa, infatti, il 5 marzo ci presenta un'altra novità cruciale che introduce al meglio la piena distribuzione dello stesso operatore tanto atteso nel nostro Paese. Come stanno realmente le cose? Cerchiamo di fare ordine ...

Stavolta l’uscita di Iliad Italia è davvero vicina : le offerte in TV - ecco dove : Sono giorni ormai che si parla di un'uscita sempre più vicina per Iliad Italia nel nostro Paese, ma i segnali che giungono oggi 28 febbraio direttamente da una fonte come Affari e Finanza rappresentano evidentemente il segnale inequivocabile che tutti stavano aspettando. Dopo aver sistemato un altro importante tassello, come osservato la scorsa settimana a proposito della definizione dei prefissi, infatti, in queste ore bisogna prendere atto del ...

Il Prefisso 351 In Italia E’ Di Iliad (351.5 - 351.6 - 351.7 - 351.8 - 351.9) : Tutto pronto per il lancio di Iliad in Italia: ecco il nuovo Prefisso dell’operatore nel nostro Paese. Vediamo i nuovi 3 blocchi per il Prefisso assegnato ai numeri Iliad in Italia Prefisso Iliad Italia E’ ormai tutto pronto per il lancio in Italia del nuovo operatore Iliad, che si prepara a rivoluzionare completamente il mercato della telefonia nel nostro […]

5 milioni di SIM per Iliad Italia all’uscita : tutti i prefissi telefonici oltre la portabilità : L'uscita di Iliad Italia si arricchisce di un dettaglio non trascurabile oggi 23 febbraio, ossia l'assegnazione dei prefissi telefonici all'operatore. Grazie ad un'anteprima del sito specializzato Universofree, ecco che possiamo già conoscere quali saranno le numerazioni assegnate al nuovo quarto vettore Italiano, in 5 blocchi da 1 milione ognuno. Ecco cosa è stato riservato al nuovo brand. Chiaro come tutti gli utenti Italiani potranno ...

Ecco le probabili Offerte di Iliad in Italia : 1 - 99 euro e 30GB e 2 - 99 euro per 50GB : Iliad arriverà a breve anche in Italia e lo farà in gran stile con Offerte da pochi euro. L’operatore che ha già avuto un successo enorme in Francia sbarcherà in Italia forse da Aprile con piani tariffari incredibili. Eccoli in dettaglio Piani tariffari in Italia di Iliad. Prezzi da solo 1,99 euro Finalmente ci siamo, dopo […]

Iliad - pronta allo sbarco in Italia. Ecco le sue offerte probabili : Non sembrano esserci dubbi sull'intenzione dell'operatore low cost francese di farsi strada in maniera aggressiva con tariffe competitive.