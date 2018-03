Il Trofeo Città di Milano Terzo posto della Como Nuoto

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018. Bianchi e Carraro : donne d’assalto nella prima giornata del meeting targata Le Clos : La “solita” Ilaria Bianchi , costante sotto i 58″ nei 100 farfalla e una buona Martina Carraro , dominatrice nei 100 rana: sono loro le donne copertina della prima giornata del Trofeo Città di Milano che apre, di fatto, la stagione italiana del Nuoto in vasca lunga a un mese dagli Assoluti di Riccione. La farfallista emiliana vince una bella battaglia con 57″94 davanti ad una buona Di Liddo (58″12), mentre Martina ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018. Bianchi e Carraro : donne d’assalto nella prima giornata del meeting targata Le Clos : La “solita” Ilaria Bianchi , costante sotto i 58″ nei 100 farfalla e una buona Martina Carraro , dominatrice nei 100 rana: sono loro le donne copertina della prima giornata del Trofeo Città di Milano che apre, di fatto, la stagione italiana del Nuoto in vasca lunga a un mese dagli Assoluti di Riccione. La farfallista emiliana vince una bella battaglia con 57″94 davanti ad una buona Di Liddo (58″12), mentre Martina ...

Presentato il Trofeo Città di Milano : Fabio Scozzoli punta al record della manifestazione nei 50 e 100 rana : Riferimenti e media: Venerdì pomeriggio ci sarà presenza RAISPORT+ HD dalle 16.30 alle 18.30 Sabato l'evento sarà trasmesso in streaming

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018 : Fabio Scozzoli guida la squadra italiana. Assenti Detti - Paltrinieri e Pellegrini : Da domani si fa sul serio. L’ottava edizione del Trofeo Città di Milano sta per avere inizio e vedrà impegnati i big del Nuoto per le giornate di venerdì 9 e sabato 10 marzo, con batterie alla mattina e finali al pomeriggio (domenica 11 marzo saranno impegnati i giovani). Una presenza straniera di tutto rispetto. Assieme a Chad Le Clos, Mykhaylo Romanchuk e Benjamin Proud con Energy Standard e alla Nazionale della Repubblica Ceca, si ...

Nel weekend 31° Trofeo Judo Vittorio Veneto-Città di Conegliano : Quello che è ormai diventato il fiore all'occhiello del Club, spicca infatti di questi tempi come una bella lezione di vera e ormai trentennale accoglienza, all'insegna dello sport che unisce. Se poi ...

Solo applausi per il Victor Gran Prix Trofeo Città di Ginosa : Soddisfazioni anche nel parabadminton, nel concomitante torneo di Grottaglie, nel quale l'ostunese Piero Suma, campione del mondo in diverse discipline sportive con il Gruppo Sportivo Paralimpico ...

Badminton - tutto pronto per il 'Trofeo Città di Ginosa' : atleti da tutta Italia e non solo - tutto pronto per il 'Trofeo Città di Ginosa' : ... : Lo sport nella nostra regione cresce anche grazie a questi eventi'. Testimonial del Trofeo, il noto 'Tedoforo di Puglia' Vittorio Brandi, che nel corso dell'Open Day relazionerà sui valori olimpici ...