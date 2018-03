Il test per chi condanna la satira troppo macabra dei cassintegrati Fiat

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) 1. Hai mai pensato al suicidio per il terrore di perdere il lavoro? a) sì, una volta b) sì, più di una volta c) Esagerato! 2. Hai mai visto un tuo collega uccidersi per il terrore di perdere il posto di lavoro? a) sì, più di una volta b) sì, una volta c) Ma che razza diè?? Bisognerebbe rispondere in maggioranza “a” a domande come queste per comprendere lo stato d’animo dei 316 operai delladi Pomigliano che 10 anni fa vennero trasferiti a Nola a far niente, in quello che loro chiamano “reparto-confino”. Lavoravano per 4 o 5 giorni al mese in cassa integrazione a zero ore e con uno stipendio che non superava i mille euro. Appesi alla promessa che il reparto stesse per entrare in produzione. “Ci selezionavano in base a un criterio. Quelli con ridotte capacità lavorative e quelli come me”, mi dice Mimmo Mignano, uno dei cinque operai oggi pagati da Fca per stare a casa, dopo che ...