Il Tar di Lecce sulla vicenda Ilva accoglie le richieste del governo

(Di martedì 13 marzo 2018) Mentre in America Trump minaccia una nuova guerra commerciale VIDEO per difendere l'acciaio e l'alluminio made in Usa, in Italia il più grosso stabilimento siderurgico è oggetto di scontro nelle aule di tribunale. All'indomani dell'approvazione del nuovo piano ambientale per l'#, approvato il 29 settembre 2017 due ricorsi sono stati depositati al Tar di, rispettivamente dal governatore della Puglia Michele Emiliano e dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Ebbene, il 7 marzo, tre giorni dopo le elezioni italiane, il Tar diha rimesso gli atti al Tar del Lazio. In ciòndo ledei legali dell'e del. La questioneIl problema legato all'#impianto siderurgico di Taranto è una questione molto spinosa, iniziata in questi termini durante la precedente legislatura. Il punto cruciale è stato decidere se chiuderlo definitivamente con ...