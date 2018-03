IL SEGRETO Julieta Uriarte trova casa e si trasferisce a Puente Viejo Anticipazioni 14

Il SEGRETO anticipazioni : JULIETA ed EMILIA salvano la vita a ROSA ma… : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere il carattere altruista e generoso della nuova protagonista JULIETA Uriarte (Claudia Galan): una volta che si stabilirà definitivamente a Puente Viejo insieme alla nonna Consuelo (Trinidad Iglesias), la ragazza comincerà infatti ad essere un punto di riferimento per tutti i suoi nuovi vicini e, oltre a battersi per la salvaguardia dei diritti di ciascun ...

Anticipazioni Il SEGRETO : JULIETA impedisce a SAUL di eseguire gli ordini di FRANCISCA! : Nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto, Severo Santacruz (Chico Garcia) e Carmelo Leal (Raul Peña) approfitteranno di un ictus subito da Francisca Montenegro (Maria Bouzas) per portare a termine la loro vendetta ai danni della storica “nemica”: come abbiamo infatti avuto modo di segnalare in precedenza, la dark lady della telenovela verrà colta da un pericoloso malore non appena il “pupillo” SAUL Ortega (Ruben ...

IL SEGRETO/ Julieta Uriarte si trasferisce definitivamente a Puente Viejo (Anticipazioni 12 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 12 marzo: Juliana, la donna che ha salvato la vita a Julieta, viene accolta a braccia aperte a Puente Viejo dopo le viene offerto un lavoro.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Il SEGRETO anticipazioni dal 12 al 16 marzo 2018 : Julieta e Saul amore in arrivo Video : Eccoci con le anticipazioni de #Il Segreto dal 12 al 16 marzo 2018. A Puente Viejo è arrivata Julieta e fin da subito il ricordo dei telespettatori è andato a Pepa Balmes, dato che la Uriarte ne ricalca a pieno i tratti. I fratelli Saul e Prudencio si sono ripresi, mentre Marcela non è ancora fuori pericolo. Ciò che fa sorridere è l'atteggiamento di Francisca Montenegro, che si sta comportando come una vera madre nei confronti degli Ortega, in ...

IL SEGRETO anticipazioni : primo bacio tra JULIETA e SAUL - FRANCISCA furiosa : Nuove storie d’amore in arrivo a Puente Viejo! Le puntate de Il SEGRETO si arricchiscono di nuovi intrighi amorosi e soprattutto osteggiati: stiamo parlando infatti dei nuovi arrivati, ovvero JULIETA Uriarte (Claudia Galàn) ed i fratelli SAUL (Rubèn Bernal) e Prudencio Ortega (Josè Milàn). Visto che tra qualche mese diremo addio alla coppia Hernando (Angel De Miguel) e Camila (Yara Puebla), le trame della soap ci introducono una nuova ...

Anticipazioni Il SEGRETO : PRUDENCIO cerca di baciare JULIETA ma… : Nei prossimi mesi a Il Segreto tutti gli occhi dei telespettatori saranno puntati sul nuovo antagonista PRUDENCIO Ortega (Josè Milan): dopo essersi preso una cotta per JULIETA Uriarte (Claudia Galan), il giovane andrà su tutte le furie quando scoprirà che la ragazza ha cominciato una relazione con il fratello Saul (Ruben Bernal) e farà di tutto per ostacolare l’amore della coppia. Facciamo dunque un breve ripasso di tutto quello che ...

Il SEGRETO dal 12 al 16/3 - Julieta e Saul si innamorano : l'ira di Francisca Video : Le anticipazioni de #Il segreto dal 12 al 16 marzo ci rivelano la nascita di un nuovo amore a Puente Viejo. Ad invaghirsi l'uno dell'altra saranno Julieta Uriarte e il bellissimo Saul Ortega. Ciò causera' l'ira di Francisca Montenegro la quale fara' di tutto per separarli anche macchiarsi di omicidio. Ci riuscira'? Intanto Beatriz continuera' ad essere presa da Matias facendo irritare Emilia. Andiamo subito a scoprire cosa accadra' ...

Il SEGRETO - anticipazioni : donna Francisca offre ospitalità a Prudencio e Saul - che è già pazzo di Julieta : Il Segreto - Prudencio e Saul Una volta fatta la conoscenza di Julieta, la nuova protagonista de Il Segreto, il pubblico di Canale 5 è pronto per scoprire gli sviluppi di questo ingresso grazie ad altri due nuovi personaggi, due ragazzi che ha già visto e che sono destinati a scombussolare le trame. Nelle puntate in onda la prossima settimana Prudencio Ortega (Jose Milan) e suo fratello Saul (Ruben Bernal) diventeranno ospiti di donna Francisca, ...

Il SEGRETO - anticipazioni da lunedì 12 a venerdì 16 marzo : Saul si invaghisce di Julieta : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 marzo alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: L’arrivo misterioso di Julieta Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

IL SEGRETO / Anticipazioni 9 marzo : il primo incontro di Julieta e Donna Francisca : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 9 marzo; Julieta e Donna Francisca si incontrano per la prima volta nella piazza di Puente Viejo. L'antipatia è subito reciproca...(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Il SEGRETO anticipazioni : la figlia di Julieta muore per colpa di Prudencio : Anticipazione Il Segreto: Prudencio e Mauricio incendiano la casa di Julieta, dove c’è Ana L’arrivo di Julieta a Puente Viejo porta aria nuova ne Il Segreto. La trama della soap spagnola si arricchisce con nuovi colpi di scenal. La Uriarte entra subito nel cuore dei due fratelli, Saul e Prudencio. Non accade lo stesso con […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: la figlia di Julieta muore per colpa di Prudencio proviene da ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 12-16 marzo 2018 : è amore a prima vista tra Saul e Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 marzo a venerdì 16 marzo 2018: Saul incontra Julieta e ne resta folgorato! Matias chiude con Beatriz! Anticipazioni Il Segreto: tra Julieta e Saul è magia! Anche i Dos Casas apprendono della relazione clandestina tra Matias e Beatriz! Aquilino sempre più pericoloso e subdolo. Gli Ortega e la Uriarte hanno in comune un doloroso passato… Scelte difficili, amori ...

IL SEGRETO/ Julieta salva Juanita e sparisce nel nulla (Anticipazioni 6 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 6 marzo: Julieta sparisce nel nulla dopo avere salvato Juanita da morte certa. Nicolas si mette alla sua disperata ricerca...(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:20:00 GMT)