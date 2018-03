IL SEGRETO Camila e Hernando scoprono la verità sulla relazione di Beatriz e Matias

Anticipazione Il SEGRETO - Camila accusa dei malori : la Valdesalce è incinta : Il Segreto anticipazioni: Camila scopre di essere incinta dopo aver accusato dei malori Nelle prossime puntate de Il Segreto, Camila avverte dei particolari malori. La moglie di Hernando non si sente più in forze e inizia a comprendere di essere abbastanza debole. Inizialmente la Valdesalce è convinta del fatto che questi malesseri siano dovuti al […] L'articolo Anticipazione Il Segreto, Camila accusa dei malori: la Valdesalce è incinta ...

Anticipazioni Il SEGRETO : HERNANDO - CAMILA e BEATRIZ lasciano Puente Viejo! : Tra qualche mese, i telespettatori italiani de Il Segreto dovranno dire addio a tre personaggi amatissimi: CAMILA Valdesalce (Yara Puebla), HERNANDO (Angel De Miguel) e BEATRIZ Dos Casas (Yara Puebla) saranno infatti costretti ad abbandonare Puente Viejo a causa degli sporchi tranelli di Aquilino Benegas (Raul Tortosa). Ricapitoliamo come si arriverà all’uscita di scena degli abitanti dei Manantiales… Le Anticipazioni segnalano che ...

IL SEGRETO / Hernando e Camila litigano a causa di Belen (anticipazioni serale 12 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata serale del 12 febbraio: Hernando trova Camila in compagnia di Belen e si arrabbia ancora una volta con la moglie che non lo aveva informato.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 21:23:00 GMT)

IL SEGRETO/ Camila riabbraccia la piccola Belen? (Anticipazioni 12 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 10 febbraio: Camila scopre da Nicolas che Belen si trova a Puente Viejo ed è sana e salva. Potrà finalmente riabbracciarla?(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Anticipazioni Il SEGRETO : CAMILA propone a HERNANDO di trasferirsi in CECOSLOVACCHIA ma… : Nelle recenti puntate italiane della telenovela Il Segreto, i telespettatori hanno avuto modo di familiarizzare con il volto di Aquilino Benegas (Raul Tortosa): dopo aver stretto un accordo commerciale con HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) per cercare di rilanciare l’immagine dei Manantiales, l’ultimo arrivato darà inizio ad un doppio gioco per impadronirsi del negozio di saponi e profumi; se ci avete letto in precedenza, sapete ...

IL SEGRETO / Il difficile perdono di Camila : è possibile dimenticare il tradimento? (Anticipazioni 1 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 1 febbraio: Hernando tenta di riavvicinarsi a Camila dopo la partenza di Lucia ma la moglie appare ancora fredda e distaccata.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:17:00 GMT)

Il SEGRETO/ Anticipazioni puntate 1 febbraio e serale 31 gennaio : Hernando e Camila - cosa succede? : Il Segreto, Anticipazioni puntate 1 febbraio e serale 31 gennaio: Hernando prova a riavvicinarsi a Camila, ma la donna dimostrerà un distacco, mettendo una barriera tra i due.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:20:00 GMT)

Il SEGRETO / Anticipazioni puntata serale 31 gennaio : Camila affranta dal dolore - che fine ha fatto Belen? : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 31 gennaio: Donna Francisca decide di far vivere Cristobal alla villa, Camila cerca di perdonare Hernando mentre Matias(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:06:00 GMT)

Il SEGRETO anticipazioni febbraio : Hernando e Camila in grossi guai Video : anticipazioni #Il Segreto, che cosa succedera' nel mese di febbraio 2018? Hernando e Camila si troveranno ad affrontare un nuovo temibile nemico che li costringera' a prendere una decisione estrema, che mettera' fine alla loro avventura a Puente Viejo. In tutto ciò si trovera' coinvolta anche Beatriz, che non si rendera' conto in quale terribile gioco si sta mettendo. Di to tutte le anticipazioni. Il Segreto puntate Canale 5: arrivano nuovi guai ...

Il SEGRETO - anticipazioni : Lucia ferisce Camila e fugge per sempre : Il Segreto Un triangolo amoroso che ha tenuto banco ultimamente ne Il Segreto sta per perdere un lato, quello più scomodo: Lucia, la migliore amica di Camilla, che ha sedotto il marito della donna e messo in crisi il loro matrimonio, sarà finalmente smascherata e costretta a lasciare in fretta Puente Viejo. Ma non senza un ultimo atto drammatico, come si legge nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: anticipazioni lunedì 29 gennaio ...

Il SEGRETO trame spagnole : Lucia aggredisce Camila violentemente - ecco come Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto [Video]. Le anticipazioni della soap opera che arrivano dalla Spagna ci rivelano che la malvagia Lucia molto presto verra' messa con le spalle al muro. Alcuni giorni fa Camila ed Hernando hanno organizzato una trappola alla Torres facendole credere che la Valdesalce abbia lasciato per sempre Puente Viejo. In questo modo la cubana avra' campo libero con il latifondista anche se quest'ultimo ...

Il SEGRETO trame spagnole : Lucia aggredisce Camila violentemente - ecco come : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a "Il Segreto". Le anticipazioni della soap opera che arrivano dalla Spagna ci rivelano che la malvagia Lucia molto presto verrà messa con le spalle al muro. Alcuni giorni fa Camila ed Hernando hanno organizzato una trappola alla Torres facendole credere che la Valdesalce abbia lasciato per sempre Puente Viejo. In questo modo la cubana avrà campo libero con il latifondista anche se quest'ultimo la ...

Anticipazioni Il SEGRETO da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio : il riavvicinamento tra Hernando e Camila : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.30: qui le Anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: La follia di Cristobal Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

IL SEGRETO/ Lucia scopre il piano di Hernando e Camila (Anticipazioni 26 gennaio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 26 gennaio: Lucia scopre che Hernando e Camila non si sono lasciati come hanno tentato di farle credere. Severo è rassegnato...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:28:00 GMT)