Il segretario di Stato americano Rex Tillerson è stato licenziato | e sarà sostituito dal

Usa - Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia arriva una donna : Donald Trump caccia Rex Tillerson. Il posto di segretario di Stato sarà preso dal direttore della Cia, Mike Pompeo. Alla Cia arriva invece Gina Hapsel, è la prima donna Alla guida dell'agenzia

Militante di Forza nuova pestato e legato : testa spaccata al segretario provinciale : Massimiliano Ursino è stato aggredito tra via Dante e piazza Lolli, non lontano dalla sede di FN. L'allarme aggressioni lanciato a pochi giorni dall'arrivo di...

Maldive - stato di emergenza : giudici agli arresti. Il segretario dell'Onu : "Gravemente preoccupato" : Il presidente arresta l'ex presidente e i giudici della corte suprema. Appello di Alfano alle autorità locali: si astengano da azioni tali da mettere a rischio la stabilità e la sicurezza del Paese

Roberto Maroni vs Matteo Salvini/ "Con me è stato uno stalinista" : segretario Lega - "ho dovuto adeguarmi" : Roberto Maroni vs Matteo Salvini, 'si è comportato con me come uno stalinista con un leninista'. Replica del segretario Lega, "ho dovuto adeguarmi'.

Maroni : “Salvini? Con me è stato stalinista”Il segretario leghista : “Ho dovuto adeguarmi” : Maroni: “Salvini? Con me è stato stalinista”Il segretario leghista: “Ho dovuto adeguarmi” In un’intervista al “Foglio”, sfogo del governatore lombardo dopo l’addio alla presidenza della Regione: “Non posso sopportare di diventare bersaglio mediatico solo perché a detta di qualcuno potrei essere un rischio”. Il segretario: “Non credo a patti segreti”. Dialogo sinistra-Pd ...

