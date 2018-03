Il Salone visto da Massai - L' aerodinamica della Mercedes AMG di F 1

quattroruote

(Di martedì 13 marzo 2018) L'ingegner Paolosi sofferma sullaAMG Petronasscorsa stagione, quella che ha vinto il Mondiale di F.1, esposta sullo standStella, per una "lezione" diversa dalle altre, dedicata all'incontro-scontro tra esigenze aerodinamiche e regolamenti sportivi. Tra deportanza e regolamento. L'di una F.1 è un altro mondo rispetto alle auto "normali": qui la deportanza diventa fondamentale e si raggiungono valori di efficienza incredibili. Obiettivo principale, sfruttare al meglio il carico per migliorare l'aderenza e raggiungere accelerazioni laterali in curva fino a 5,5 g. L'ingegneranalizza l'ala anteriore, i dettagli come le leve delle sospensioni dotate di profilo alare, le prese d'aria di raffreddamento per i radiatori, fino all'alettone posteriore. Il tutto tenendo conto delle misure imposte a tutti i team dal ...