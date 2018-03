Il Salone visto da Massai - Dall' ibrido plug-in all' elettrico parallelo - VIDEO

quattroruote

(Di martedì 13 marzo 2018) L'ingegner Paolospiega le innovazioni più interessanti dei propulsori di alcune auto presentate aldi Ginevra. Protagoniste della "lezione" sono la Mercedes Classe C, la Mitsubishi Outlander e la Lvchi Venere. Diversamente elettrificate. La lezione parte dal quattro cilindri diesel della Mercedes, con-in in grado di contenere le emissioni a soli 38 grammi di CO2 per chilometro. Si passa poi all'originale ibrida Mitsubishi, con un 2.4 aspirato collegato a un generatore che ricarica le batterie, che danno energia all'anteriore, da 86 CV, e al posteriore da 106 CV. Infine, la Lvchi, sviluppata tra Cina e Piemonte, con quattro motori elettrici da 740 CV e 1.150 Nm di coppia.