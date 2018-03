Il reboot di MacGyver sbarca in prima serata su Rai 4

tvzap.kataweb

: MacGyver: Il reboot della serie cult arriva su Rai 4! | cM News - cartoonmag : MacGyver: Il reboot della serie cult arriva su Rai 4! | cM News - swat_italy : RT @RaiQuattro: Ricordate il mitico #MacGyver? L'agente segreto dalle mille risorse è tornato e stavolta ha il volto di #LucasTill con la s… - RaiQuattro : Ricordate il mitico #MacGyver? L'agente segreto dalle mille risorse è tornato e stavolta ha il volto di #LucasTill… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Dal 14 marzo, ogni mercoledì alle 21:00,arriva su Rai4 con un triplo episodio dellastagione (che, in totale, ne vanta ventuno). La serie tv action divenuta cult in tutto il mondo arriva con una nuova veste, ringiovanita e modernizzata grazie alche vede l’idolo dei teenager Lucas Till nel ruolo iconico che negli anni 80 fu di Richard Dean Anderson. Curiosamente, tra i produttori esecutivi di questa nuova versione dic’è anche Herny Winkler, il famoso Fonzie di Happy Days, altra serie culto del passato. LEGGI:, il trailer delNomi e cognomi misteriosi delle serie tv: daal Tenente Colombo fino a Mr. Big PENNY, THE BIG BANG THEORY. E' diventata la signora Hofstadter, ma qual è il cognome da nubile di Penny? I fan si aspettavano la rivelazione il giorno del matrimonio ma ...