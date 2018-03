Il rapporto dei nonni con i nipoti | la nonna materna ha un legame più forte a livello

meteoweb.eu

: RT @LutechGroup: La stima dei danni globali causati dal #cybercrime ammontano a 500 miliardi di dollari. Rapporto Clusit 2018 #SecuritySumm… - sectest9 : RT @LutechGroup: La stima dei danni globali causati dal #cybercrime ammontano a 500 miliardi di dollari. Rapporto Clusit 2018 #SecuritySumm… - NicBoldrini : RT @LutechGroup: La stima dei danni globali causati dal #cybercrime ammontano a 500 miliardi di dollari. Rapporto Clusit 2018 #SecuritySumm… -

(Di martedì 13 marzo 2018) E’ indiscutibile che isono i pilastri fondamentali per molti, in quanto li accudiscono sin da piccoli e si prendono cura quando i genitori sono assenti per varie ragioni. La loro presenza è una figura di conforto, sia per i genitori che per i bambini, sia da un punto vista pratico che emotivo. Ognuno ha una ruolo importante nella crescita del bambino, però larispetto a quella paterna, per iè un punto di riferimento privilegiato, e questo perché è la mamma che le attribuisce questo ruolo primario rispetto alla suocera stessa. Ciò accade perché si fanno crescere i figli seguendo i consigli e le abitudini impartite negli anni dalla propria madre. Molti studi dimostrano come laincida maggiormente sullo sviluppo psicologico deini tanto da esser paragonata dai bambini stessi come una seconda madre. Ciò avviene perché la mamma ha ...