Il prossimo DLC di Call of Duty WW2 svelato da un leak?

optimaitalia

: Il prossimo DLC di #CallofDutyWW2 svelato da un leak? - OptiMagazine : Il prossimo DLC di #CallofDutyWW2 svelato da un leak? - NewsDallaTorre : #NotizieDallaTorre Il futuro di #Destiny2 by @LorenzoDivus #Bungie #opinioni #Destiny3... ...intanto circola in… - PixelFlood_it : #OnePiece Pirate Warriors 3 arriverà su #NintendoSwitch il prossimo 10 maggio, in una #deluxe edition comprensiva d… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Archiviato il primo DLC diofWW2, uscito in anteprima per PlayStation 4 alla fine del mese di gennaio e arrivato infine anche per gli utenti Xbox One e PC alla fine del mese di febbraio, i fan dello sparatutto targato Activition volgono ora le proprie attenzioni alcontenuto aggiuntivo. Ma quale sarà? Unsembra svelarlo.A quanto pare, infatti, sul PlayStation Store è comparso temporaneamente il link di annuncio delDLC diofWW2. Ce lo riferisce il portale di PSU, che tramite il suo report ci indica che ilcontenuti aggiuntivo diofWW2 sarà la Spedizione del 1944.Il contenuto aggiuntivo è comparso nello shop digitale soltanto per breve tempo, salvo poi essere eliminato subito da Activision e e Sledgehammer Games. Non abbiamo più la certezza, dunque, che il DLC sarà proprio quello, ma se diamo per assodato il report ...