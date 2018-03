Il pomodoro | ottimo alleato contro l’ipertensione e non solo

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Ilè un ortaggio ricco di molecole bioattive, di vitamine e di potassio utili sia per una buona funzionalità dei muscoli che per il sistema immunitario. Ha un elevato contenuto di acqua, pochi zuccheri, una discreta quantità di vitamina C e tanto potassio che, è aiuta a mantenere nei giusti limiti la pressione arteriosa e, quindi, contribuisce a tenere lontani malattie varie, tumori ed allergie. Secondo una ricerca scientifica della fondazione Umberto Veronesi, ilè un valido aiuto per combattere tumori e ipertensione. La dottoressa, Elena Dogliotti sottolinea che nelsono presenti molecole bioattive come i polifenoli antiossidanti, preziosil’invecchiamento, ed è noto per il contenuto di licopene, un carotenoide che lo colora di rosso, utile per un buon funzionamento del sistema immunitario e nella prevenzione dei tumori. Inoltre, per il contenuto di ...