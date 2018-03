Il piano M5S per il lavoro ed il reddito di cittadinanza

M5s e il piano economico 'Reddito di cittadinanza - Sud e salario minimo' : Secondo Tridico, professore di Economia all'Università Roma Tre, 'il reddito di cittadinanza costa 17 miliardi complessivi, compresi i 2,1 miliardi per rafforzare i centri per l'impiego, e potrebbe ...

Lavoro - l’economista Tridico : “Ecco il piano M5S per qualità dei posti - salario minimo orario e reddito di cittadinanza” : Tutte le priorità sul Lavoro, dal reddito di cittadinanza alla robotizzazione. Mentre i 5 stelle osservano le evoluzioni dentro il Partito democratico e in attesa dell’insediamento in Parlamento, sul Blog delle Stelle il ministro del Lavoro designato, Pasquale Tridico, pubblica un post con quelli che ritiene essere gli interventi più urgenti per invertire la rotta rispetto alla precarizzazione del Lavoro “iniziata con il pacchetto ...

M5S e Lega divisi su leadership : ecco il piano B di Mattarella : Sul Quirinale non si limitano a lanciare appelli alla responsabilità, come ha fatto mercoledì Sergio Mattarella, al senso di responsabilità. Con il nuovo Parlamento nato orfano di una maggioranza e ...

M5S e Lega divisi su leadership : ecco il piano B di Mattarella : Sul Quirinale non si limitano a lanciare appelli alla responsabilità, come ha fatto mercoledì Sergio Mattarella, al senso di responsabilità. Con il nuovo Parlamento nato orfano...

Stato innovatore - banca pubblica - economia circolare. Il piano di sviluppo di Lorenzo Fioramonti - M5S - in 5 punti : 2, economia CIRCOLARE: "trasformare la politica industriale del Paese nella direzione dell'economia circolare, delle fonti rinnovabili e del decentramento energetico , autoproduzione e autoconsumo di ...

Stato innovatore - banca pubblica - economia circolare. Il piano di sviluppo di Lorenzo Fioramonti (M5S) in 5 punti : Parola d'ordine, alta qualità della vita. Lorenzo Fioramonti indica in brevi punti le priorità d'azione che un Governo a guida M5S - "una concreta possibilità" - può realizzare. Lo fa in un breve intervento sul blog del Movimento."L'Italia può offrire al resto del mondo una visione pionieristica dello sviluppo, dove a contare sia la Qualità della Vita complessiva e non solo parametri di produzione ...

Il piano di Renzi : “Costringiamo M5S e Lega a fare un governo” : Superata la buriana delle dimissioni congelate di Renzi, che ha tracciato un solco nella geografia del Pd, con mezzo governo offeso e schierato contro il segretario, nel partito è l’ora dei pompieri. Tranne Renzi, si son messi al lavoro di ago e filo in tanti: Delrio, Martina, Franceschini, Orlando, a partire da ieri mattina, hanno provato a ricuci...

Regione Lazio. Lombardi (M5S) : piano in 5 punti : “Per ripartire, insieme, ho preparato un piano di 5 passi da compiere nei primi 6/12 mesi di governo alla Regione Lazio, quando saro’ eletta presidente.... L'articolo Regione Lazio. Lombardi (M5S): piano in 5 punti su Roma Daily News.

Centrosinistra - il piano degli anti-Renzi : 'Governo con M5S e Leu'. Ma Matteo : i numeri li ho io : L'ipotesi che circola nei meandri dei Palazzi della politica, dalle parti del Nazareno, ma non nelle stanze della maggioranza renziana, è che a urne chiuse e a schede contate si arrivi alla fine a ...

Torino - Corte Conti approva piano su debito della giunta M5s : “Ambizioso. Ma giusta strada del rigore” : I giudici contabili hanno approvato il piano del debito messo a punto dalla giunta M5s a Torino, pur definendolo “ambizioso” e specificando che “può essere correttamente e compiutamente valutato solo con il bilancio preventivo 2018 e i successivi consuntivi”. “Siamo consapevoli”, hanno dichiarato, “che il percorso è complesso, ma avete imboccato la strada del rigore con tutte le difficoltà di cui ci rendiamo conto ...

Luigi Di Maio e M5S sputtanati : copiano il programma da Pd e Wikipedia : A qualcuno piace chiamarli dilettanti allo sbaraglio. E, alla luce delle ultime rivelazioni pubblicate da Il Post, questi critici avrebbero ragione. Il quotidiano online ha svolto un' attenta analisi ...

Silvio vuole Gentiloni premier E lascia il Lazio al Pd di Renzi Ecco il piano. Benedetto dal M5S : Le elezioni 2018, la cui campagna elettorale appare come la più breve in assoluto, sembrano già prefigurare - e da tempo - uno scenario che tutte le forze politiche uficiosamente accettano di buon grado. La presidenza del Consiglio affidata a Paolo Gentiloni è ben vista a destra, a sinistra e anche negli ambienti del m5s. Silvio Berlusconi, come una Fenice, è risorto per l'ennesima volta dalle Segui su affaritaliani.it

Roma - Raggi : spinta M5S c'è - dopo 10 mesi piano rifiuti : Roma, 18 gen. (askanews) 'Abbiamo individuato dei nuovi siti per lavorare i nostri rifiuti, solo dopo 10 mesi avevamo già un Piano per i rifiuti. La spinta M5S c'è'. Lo ha detto la sindaca di Roma ...

Matteo Salvini - Marine Le Pen svela il piano segreto : accordo con il M5s dopo le elezioni? : Il piano B di Matteo Salvini ? Rivelato da Marine Le Pen , o almeno è quanto sembra rileggendo in controluce l'intervista rilasciata dalla leader del Front National lunedì al Corriere della Sera . La ...