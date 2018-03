IL PIANETA DELLE SCIMMIE Su Rai 4 il film con Mark Wahlberg oggi | 13 marzo 2018

Oscar 2018 : quello ai Visual Effects è Blade Runner vs Il PIANETA DELLE scimmie : Non solo attori, registi e produttori saranno i protagonisti della Notte degli Oscar 2018 (4 marzo), ci sono anche scenografi, costumisti, make up artist, compositori e i cosiddetti “maghi degli effetti speciali”. Ormai a Hollywood è categorico sfornare film con una quantità industriale di Visual Effects per ammaliare e conquistare il pubblico e per rendere credibile, l’incredibile. Quest’anno nella cinquina delle nomination svettano Blade ...

IL PIANETA DELLE SCIMMIE/ Su Rai 2 il film con Mark Wahlberg (oggi - 9 febbraio 2018) : Il PIANETA DELLE SCIMMIE, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, alla regia Tim Burton. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 08:59:00 GMT)

Planet of the Apes – Il PIANETA DELLE scimmie : cast - trama e curiosità : Non tutti i remake riescono con il buco: Planet of the Apes è un esempio paradigmatico. La pellicola del 2001, a suo tempo accompagnata da enorme curiosità dovuta anche alla lunghissima gestazione ma poi rivelatasi non in grado di competere con l’originale, va in onda su Rai2 venerdì 9 febbraio a partire dalle 21.05. Il film – che comunque fa parte di un franchise nato da un celebre libro di fantascienza e che ha dato vita anche a ...