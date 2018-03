Il Pd manda un segnale al Colle|La foto Martina | arriva il reggente «normale» 

Benevento - Vigorito spiega il mercato fatto e manda un segnale alla squadra : Oreste Vigorito, patron del Benevento, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, nell’immediato pre-partita della sfida con il Napoli. Il presidente dei campani ha mandato un chiaro segnale alla squadra in merito alle possibilità di salvezza: “Non è una squadra costruita per l’anno prossimo di Serie B, ma una squadra per restare in Serie A. E’ il tentativo di restare in A, dobbiamo provarci fino in fondo, ...