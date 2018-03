Il nuovo trailer del platform Planet Alpha ci porta alla scoperta di un meraviglioso

Broly torna a mostrarsi nel nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ : Tra le nuove aggiunte in programma per Dragon Ball FighterZ, come probabilmente saprete, ci sono i personaggi di Broly e Bardock, i nuovi combattenti in arrivo nel roster già visti in azione in due video.Oggi, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo dare un nuovo sguardo a Broly, che torna a mostrarsi nel nuovo trailer ufficiale pubblicato da Bandai Namco. Per ora non sono state fornite informazioni su quando Broly e Bardock saranno ...

Loro - il teaser trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino : Sono state rese note le prime immagini di Loro, il nuovo film di Paolo Sorrentino dopo La Grande Bellezza e Youth. Potete vedere il primo teaser trailer di Loro nel player qui sopra. Questo film è una coproduzione Italia-Francia: Indigo film per l’Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia sarà distribuito da Universal Pictures […] L'articolo Loro, il teaser trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino proviene da NewsCinema.

Disco Elysium : nuovo trailer per l'interessante RPG poliziesco che si ispira a Planescape : Torment e Kentucky Route Zero : Proprio su queste pagine avevamo già parlato di No Truce with the Furies, interessantissimo RPG che vuole ispirarsi a un mostro sacro come Planescape: Torment proponendo una nuova visione del genere.Oggi torniamo su questo RPG poliziesco isometrico in occasione del cambio del titolo e di un nuovo interessante trailer. Il gioco, come riportato da Rock Paper Shotgun, si chiamerà d'ora in avanti Disco Elysium e al di là di questo cambiamento ...

Ecco un nuovo trailer per Sword Art Online : Fatal Bullet : Sword Art Online: Fatal Bullet riceve un nuovo trailer, rilasciato da Bandai Namco, nel quale possiamo dare un'occhiata al contenuto dei prossimi DLC che verranno lanciati uno dopo l'altro per il gioco, e in particolare sui personaggi che rappresentano.Il primo DLC, riporta Dualshockers, arriverà assieme a Yamikaze, Dyne e Moschettiere X. Il secondo DLC porterà Clarence e Shirley di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, mentre il terzo ...

Way to the Woods : ecco un assaggio di questo viaggio spirituale con il nuovo trailer : Way to the Woods ha iniziato a far parlare di se su Tumblr già due anni fa, riporta Dualshockers.Oggi il gioco, un gioco di esplorazione in 3D da intendere come un viaggio spirituale nei panni di un cervo, realizzato dal diciottenne Anthony Tan, si mostra in un interessante trailer.Il trailer non fornisce molti dettagli, possiamo sentire un delicato pianoforte suonare nel sottofondo mentre una luce ci guida attraverso il bosco, attraverso il ...

The American Dream : ecco un nuovo trailer per il videogioco che critica la società americana : The American Dream è uno dei giochi per la realtà virtuale più interessanti di questo mese per PlayStation VR e Oculus Rift, riferisce VRfocus.Il gioco è atteso per il 14 marzo mentre oggi possiamo vedere un nuovo trailer nuovo di zecca, in cui vengono mostrati alcuni spezzoni di puro gameplay.Come potevamo aspettarci si tratta di un gioco satirico, che critica lo smodato amore per le armi tutto Americano. Vedremo dunque le pistole essere ...

The Handmaid's Tale 2 - ecco un nuovo teaser trailer : Se « The Handmaid's Tale » è da poco arrivata in Italia , dal 26 settembre in streaming su Tim Vision, e per vederla abbiamo dovuto attendere qualche mese, le cose andranno diversamente per la seconda stagione. I nuovi episodi della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood «...

Il Grinch : ecco il primo divertente trailer del nuovo film d'animazione targato Illumination Entertainment - Best Movie : [Per tutti gli aggiornamenti sul mondo dell'animazione, non dimenticate di seguire www.Movieforkids.it ] Dimenticatevi della versione in carne e ossa di Jim Carrey : Il Grinch , mostriciattolo verde creato dal Dr. Seuss , diventa ...

Il principe Evan è il protagonista del nuovo trailer di Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom : Manca ormai molto poco prima dell'uscita di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom per PS4 e PC e, in vista del lancio del titolo di Bandai Namco e Level-5, ecco spuntare del nuovo materiale dedicato al gioco.Dopo il filmato di gameplay dedicato a Tani, questa volta il nuovo trailer riportato da Gamingbolt ci mostra il protagonista di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, il principe Evan:Che ne dite?Read more…

Elsworld : un nuovo trailer presenta il Final Update : Elsworld lancia il Final Update con nuovi trailer e dettagli al riguardo, per cui nuovi aggiornamenti sono imminenti per l'MMORPG free-to-play disponibile per PC.Come riporta Dualshockers, KOG Games ha lanciato un trailer per presentare l'aggiornamento intitolato "3rd Job", con il quale verranno introdotte tre nuove classi di lavoro con almeno tre path per ogni personaggio giocabile ne gioco.L'aggiornamento introduce inoltre nuovi contenuti, ...

Dragon's Crown Pro : con il nuovo trailer diamo un'occhiata ai nostri eroi preferiti : Dragon's Crown Pro è disponibile sulle PlayStation 4 giapponesi ormai da alcune settimane, mentre i fan occidentali del franchise attendono ancora intrepidi la localizzazione della nuova edizione di questo capitolo della saga.Per allietarci l'attesa, e probabilmente per mantenere fresco l'hype, il publisher Atlus ha lanciato un nuovo trailer del gioco che ci da una panoramica sugli eroi del gioco. Elfi, maghi, amazzoni, combattenti, nani e le ...

Necromunda : Underhive Wars riceve un nuovo - adrenalinico teaser trailer : Focus Home Interactive e Rogue Factor hanno recentemente pubblicato un nuovo teaser per Necromunda: Underhive Wars, il videogioco per PC, PS4 e Xbox One adattamento del celebre gioco da tavolo realizzato da Games Workshop. Il teaser è utile per avere un assaggio dell'ambientazione e del mondo di Necromunda, l'Underhive, un luogo dove regna l'anarchia e la violenza e nel quale si affrontato spietate gang.Come riporta Wccftech, in concomitanza ...

Scegli il tuo personaggio nel nuovo trailer di Dragon’s Crown Pro : Cosa faresti se tu e il tuo party vi trovaste faccia a faccia con un gruppo di vili folletti? Li faresti a pezzi arto dopo arto con la tua gigantesca ascia, trafiggeresti i loro corpi con una devastante ondata di frecce, o scaglieresti un potente incantesimo per distruggere l’intero gruppo? Scelta difficile, lo sappiamo. Dai un’occhiata a tutte le classi giocabili presenti nel nuovo Character trailer di Dragon’s Crown ...

Mikasa e Armin protagonisti del nuovo trailer di Attack on Titan 2 : Dopo aver dato un'occhiata approfondita a ben 30 minuti di gameplay di Attack on Titan 2 in versione Nintendo Switch, ecco che Koei Tecmo ha deciso di pubblicare un nuovo video dedicato al suo gioco.Come segnala Dualshockers, questa volta nel trailer condiviso possiamo dare uno sguardo a due dei personaggi presenti in Attack on Titan 2, stiamo parlando di Mikasa e Armin che, nel filmato, si presentano in abiti civili mentre combattono contro i ...