Il nuovo programma di Maria De Filippi e Laura Pausini? Solo lei riesce a farmi

Serie A - quando si recupera la 27^ giornata? Decise le date - il nuovo calendario e il programma. Derby Milan-Inter da definire : Sono state definite le date in cui verrà recuperare la 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio, originariamente rinviata per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina aveva giustamente convinto Giovanni Malagò a rinviare le partite di domenica 4 marzo: sette incontri in calendario visto che si erano già giocati tre anticipi (Napoli-Roma, Lazio-Juventus, SPAL-Bologna). Oggi la Lega Calcio ha deciso quando verrà ...

Disabili - il programma che avrei portato avanti da eletto e che consegno al nuovo governo : Nutro ragionevoli speranze nel fatto che, finalmente, dopo 25 anni di governi condizionati dall’impossibilità a schierarsi in modo chiaro affianco ai più deboli, un Esecutivo a guida 5 stelle possa essere assai più incisivo. La Disabilità non può aspettare: 4 milioni e mezzo di Disabili, 600.000 giovani Disabili cognitivi e 130.000 Disabili adulti gravi, rimasti soli, guardano ad un governo rinnovato che abbia la forza di indicare la strada per ...

Striscia la notizia/ nuovo successo : è il programma più visto dell’access prime time : Questa sera, mercoledì 7 marzo, alle 20.20 su Canale 5 andrà in onda la versione ridotta di Striscia la notizia con Ficarra e Picone. A seguire la diretta del match di Champions league.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:00:00 GMT)

“Ma che ca**o dite!”. Fiorello - bordata durissima contro di loro. Il presentatore - che presto potrebbe tornare in tv con un nuovo programma - non usa mezzi termini. Parole pesanti e che non piaceranno a molti : Quando si parla di lui, allora i paragoni con i grandi mattatori del passato si sprecano. Quando poi la parola gli escono dalla bocca allora c’è poco da stare sereni. Perché Fiorello è uno che non le manda a dire e pure stavolta ne ha davvero per tutti. Il popolare comico e presentatore è infatti intervenuto sull’argomento del momento: l’esito delle elezioni. Intervistata da Rolling Stones, alla domanda: dimmi cosa dirai se vincono i 5 ...

Amadeus - nuovo programma su Rai1 con le meteore : assomiglia a Music farm… : Amadeus condurrà un nuovo programma su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni rivelate da Altro Spettacolo.it. Amadeus, nuovo programma da venerdì 18 maggio 2018 Venerdì 18 maggio in prima serata su Rai1 partirà una nuova trasmissione, ideata da Carlo Conti e condotta da Amadeus il quale coronerà così una lunghissima stagione in video (Reazione a catena, […] L'articolo Amadeus, nuovo programma su Rai1 con le meteore: assomiglia a Music ...

Antonella Clerici : il futuro de La Prova del Cuoco e nuovo programma : Antonella Clerici si svela: La Prova del Cuoco, nuovo programma e lavoro insieme a Conti e Frizzi Antonella Clerici ha rilasciato un’interessantissima intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha rivelato alcuni particolari dettagli sul suo futuro lavorativo. A quanto pare, sembrano esserci grandi novità in vista. La donna sta infatti lavorando a […] L'articolo Antonella Clerici: il futuro de La Prova del Cuoco e ...

"Quelli che... Dopo il Tg" - su Rai 2 il nuovo programma con Luca e Paolo : Lunedì 5 marzo, alle 21:05, il debutto in diretta del nuovo programma satirico targato Rai 2, "Quelli che... Dopo il Tg". La collaudata squadra di "Quelli che... il calcio" supera la linea...

Serie A - 27^ giornata : quando si recupera Milan-Inter di oggi (4 marzo)? Tutte le possibili date e il nuovo programma : calendario pienissimo per il derby! : La tragica scomparsa di Davide Astori ha sconvolto tutto il mondo del calcio: giocatori e tifosi hanno pianto la morte del capitano della Fiorentina. Il difensore se n’è andato nella notte, spirato mentre dormiva nella sua camera d’albergo a Udine. Immediata la decisione di cancellare Tutte le partite in programma oggi: la 27^ giornata della Serie A è stata rinviata a data da destinarsi. Il programma prevedeva sette partite (le altre ...

Serie A - quando si recupera la 27^ giornata? Le possibili date per le partite rinviate oggi (4 marzo). Il calendario e il nuovo programma : La tragica morte di Davide Astori ha sconvolto l’intero mondo del calcio. Il capitano della Fiorentina è stato trovato senza vita nel letto della sua camera d’albergo. Immediata la decisione di rinviare tutte le partite in programma oggi, valide per la 27^ giornata della Serie A. I sette incontri in programma (uno alle 12.30, cinque alle 15.00, il derby di Milano alle 20.45) sono stati dunque rinviati a data da destinarsi. Giovanni ...

Nintendo non ha in programma la produzione di un nuovo modello di Switch : Nintendo Switch ha riscosso un grandissimo successo presso i giocatori, questa non è certamente una novità, e in molti si sono chiesti se la grande N abbia in serbo un nuovo modello della console, magari in versione "slim", con dimensioni più contenute per facilitare una delle sue caratteristiche principali, ovvero la portabilità.Ebbene, a quanto pare, sembra proprio che non sarà così. Secondo Gamerant, stando a un report proveniente da fonti ...

Rita Dalla Chiesa - nuovo programma Mediaset : l'ha voluto Maurizio Costanzo : Rita Dalla Chiesa torna in pista. La conduttrice, 'perdonata da Mediaset dopo l'abbandono di Forum , Rete4, per passare a La7, ritorna a Rete 4 , in seconda serata, con un programma firmato da ...

“Com’è diventato e con chi sta”. Il ‘nuovo’ Antonio Jorio di Uomini e Donne. A tre anni dall’abbandono del programma di Maria De Filippi - ecco che fine ha fatto il cavaliere brizzolato nemico di Giuliano Giuliani : Antonio Jorio è stato sicuramente una delle colonne portanti del trono over di Uomini e Donne. Negli anni, la trasmissione ha visto rincorrersi diversi personaggi, ma il bel brizzolato è rimasto nel cuore di tutti i telespettatori. Il giornalista e scrittore romano ha fatto parte del parterre maschile dagli esordi del programma per poi abbandonare nel febbraio del 2015 per ”problemi personali”, anche se il suo collega e ...

F1 - Test Barcellona 2018 : le scuderie non trovano l’accordo - la neve non cancella la sessione! Non si recupera. Il nuovo programma : La neve continua a scendere a Barcellona dove oggi è in programma la terza giornata di Test F1. A Montmelò è impossibile girare: i piloti e le monoposto sono dentro ai box, le condizioni meteo sono complicatissime, l’elicottero medico non può nemmeno alzarsi in volo e il semaforo rosso è costantemente acceso: i piloti non possono scendere in pista. Si pensava che le scuderie potessero trovare un accordo per cancellare la sessione odierna e ...

Zelig Tv - la programmazione tv del nuovo canale 243 : Zelig Tv ha debuttato il 25 febbraio sul canale 243 del digitale terrestre: ecco la programmazione dal lunedì al venerdì del canale di Bananas Media Company E’ nata Zelig Tv, la nuova rete televisiva in chiaro offerta da Bananas Media Multicompany con la collaborazione di Smemoranda. Un’offerta televisiva variegata e diversificata trasmessa dagli studi di Viale Monza 140 di Milano. Ecco per voi la programmazione prevista dal lunedì ...