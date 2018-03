Il nuovo album di Alessandra Amoroso “lascerà un’impronta”come Vivere a Colori | le prime

Il nuovo album di Barbagallo - La storia di Franco e Gianni : Sarà trasmesso in diretta streaming all'indirizzo sermig.org/diretta e sul canale Youtube dell'Arsenale. VIVREMO FINO A 120 ANNI? Politecnico Aula Magna Corso Duca degli Abruzzi 24 Alle 15 Dove va la ...

Una pagina del diario di Tiziano Ferro in attesa del nuovo album : “Vorrei solo scrivere e pensare un po’ alle canzoni” : Una pagina del diario di Tiziano Ferro raggiunge i social network nella giornata odierna. L'artista dovrebbe lavorare al nuovo disco di inediti e scrivere nuove canzoni d far ascoltare ai fan ma sembra essere assorbito da altre attività. Poche sono le parole che si riescono a scorgere dalla pagina del diario di Tiziano Ferro condivisa dall'artista con i fan: "È una sensazione bellissima. Vorrei solo scrivere e pensare un po' alle canzoni. Ma ...

Audio - testo e traduzione di Don’t Matter di Zayn Malik - un nuovo brano trapelato online : in arrivo il secondo album di inediti : Don't Matter di Zayn Malik è la nuova canzone pubblicata a sorpresa nella serata di sabato 1o marzo: l'ex cantante degli One Direction ha rilasciato il brano, dopo un problema riscontrato online. La canzone, infatti, non era destinata ad essere pubblicata subito e, come spiegato dal cantante attraverso i propri canali social, qualcuno ha hackerato il database e pubblicato illegalmente il brano. Di fronte all'accaduto, Zayn ha citato ...

NEGRITA / Presentano il nuovo album Desert Yacht Club : "Nato affinchè la storia della band non avesse fine" : I NEGRITA Presentano oggi il loro album 'Desert Yacht Club', nato dopo un periodo di crisi durante il quale la band aretina aveva persino rischiato di sciogliersi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:03:00 GMT)

Mina torna con un nuovo album : la vita «contro» della tigre di Cremona : Quella domenica 23 aprile del 1972 in diretta dal Teatro delle Vittorie a Roma, durante il programma televisivo Teatro 10 con Antonello Falqui alla regia e Don Lurio alle scenografie, il duetto di Mina e Lucio Battisti andò in onda poco prima delle ore 22, dopo che sul palco del programma salirono Johnny Hallyday, Enrico Montesano, le sorelle Kessler e il grande violinista classico Salvatore Accardo. L’evento durò 9 minuti e 20 secondi e i ...

Lily Allen : il nuovo album in uscita a giugno si intitola “No Shame” : Lily Allen è tornata a rivelare importanti dettagli sul suo prossimo album. via GIPHY Si intitola “No Shame”, è atteso sul mercato il 9 giugno e tratterà temi molto personali che riguardano la sfera privata della cantante, come il rapporto con i figli e la fine del suo matrimonio con Sam Cooper. Il disco è l’ideale seguito di “Sheezus”, uscito nel 2014. HVD Un post condiviso da Lily (@LilyAllen) in data: ...

Michele Bravi è al lavoro sul nuovo album! : Pochi giorni dopo l’anniversario dell’uscita di “Anime di carta”, ultimo album di Michele Bravi pubblicato il 24 febbraio 2017, è arrivato un grande annuncio a sorpresa. [arc id=”ad862766-c93b-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Michele ha iniziato a lavorare su nuova musica: per la precisione il 7 marzo, primo giorno di lavorazioni sul suo prossimo disco. A rivelarlo è stato proprio il cantante di “Il diario degli ...

Rainbow : ascolta la nuova canzone della band di Ritchie Blackmore "Waiting for a sign" dal nuovo album "Memories in Rock II" - TRACKLIST/... : Potrei fare un altro paio di spettacoli. Ci vogliono in Giappone e in un sacco di altri posti. La mia musica ora è quella dei Blackmore's Night, è molto impegnativa. Non è così facile da suonare." ...

Il ritorno Felice di Suor Cristina con nuovo singolo prima dell'album : video e testo : C'è tutto il mondo dentro al tuo pianto Non ti conosco, lo so quanto ti stavo aspettando. Perché proverò, proverò a privarti di ogni cicatrice solo un desiderio ho, questo ho voglio che semplicemente ...

Vegas Jones : è uscito “Malibu” - singolo che anticipa il nuovo album “Bellaria” : Da venerdì 9 marzo è disponibile “Malibu”, singolo di Vegas Jones, rapper della nuova scena milanese. La canzone anticipa di poche settimane l’uscita dell’album “Bellaria” – che prende il nome dal quartiere di Cinisello dove Vegas è cresciuto – prevista per il 23 marzo. Dai un’occhiata alla tracklist del disco! 23 MARZO #BELLARIA Un post condiviso da VEGGIE BELAIR (@VegasJones) in ...

Negrita - il nuovo album 'Desert Yacht Club' : 'Sull'orlo del baratro ci siamo salvati viaggiando' - INTERVISTA : "Nel 2016 HitWeek - il festival itinerante di musica italiana all'estero organizzato da Francesco Del Maro , ndr - ci ha portato in giro per tutto il mondo, da Londra a Tokyo, fino a New York, ...

Il nuovo album di Ariana Grande ha “uno scopo cinestetico” - parola di Pharrell Williams (video) : I rumors intorno al nuovo album di Ariana Grande continuano ad alimentare le speranze del pubblico in un lavoro imponente e di livello superiore rispetto a tutti i precedenti. Il quarto album in studio della cantante, atteso nei prossimi mesi, è ormai finito ed è stato consegnato all'etichetta: il prossimo passo è l'annuncio di un singolo che faccia da apripista all'uscita del disco. Ma la curiosità è soprattutto per il genere di canzoni ...