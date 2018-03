optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Il nemico di Octavia in #The100 5 è un personaggio 'shock e inaspettato': anticipazioni sulla quinta stagione https://t.c… - _diana87 : RT @OptiMagazine: Il nemico di Octavia in #The100 5 è un personaggio 'shock e inaspettato': anticipazioni sulla quinta stagione https://t.c… - _diana87 : Il nemico di Octavia in The 100 5 è un personaggio “shock e inaspettato”: anticipazioni sulla quinta stagione - _diana87 : Il nemico di Octavia in The 100 5 è un personaggio “shock e inaspettato”: anticipazioni sulla quinta stagione -

(Di martedì 13 marzo 2018) Qualcuno tra Indra, Kane, Abby, Jaha, o tra i nuovi personaggi, sarà il nuovodiin The 100 5. Dalletrapelate da Tv Guide, la sorella di Bellamy ha davanti a sé una stagione ancora più dark e dura rispetto alle precedenti.Già dal panel della serie agli Unity Days 2018, Marie Avgeropoulos avrebbe confermato un'agghiacciante teoria secondo cuipotrebbe essere l'artefice di diversi episodi di cannibalismo all'interno del bunker: ricordiamo infatti che i sopravvissuti sono rimasti al suo interno per ben sei anni, un periodo di tempo immenso che manderebbe chiunque fuori controllo.Quando inizierà la nuova stagione, i nostri eroi resteranno ancora separati per alcuni episodi, ma i protagonisti saranno del tutto cambiati. La maternità avrà drasticamente modificato le priorità di Clarke, mentre Bellamy e Echo, dopo aver passato sei anni intrappolati ...