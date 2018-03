ilpost

: Eligendo mobile, l’app del ministero dell’Interno per seguire le operazioni di voto #Elezioni2018 #Elezioni… - Viminale : Eligendo mobile, l’app del ministero dell’Interno per seguire le operazioni di voto #Elezioni2018 #Elezioni… - ilposticino : Il ministero dell’Interno ha deciso di svuotare e di chiudere temporaneamente l’hotspot di Lampedusa - scoopscoop6 : Il ministero dell’Interno ha deciso di svuotare e di chiudere temporaneamente l’hotspot di Lampedusa -

(Di martedì 13 marzo 2018) Ilhadie didi Lampedusa per «lavori di ristrutturazione». L’hotspot di Lampedusa è uno di quei centri usati per l’identificazione dei migranti subito dopo il loro arrivo in Italia, operazione che Ilhadie didi Lampedusa Il Post.