Il Grande fratello cinese

“Com’è cambiata!”. Laura Torrisi prima e dopo il Grande Fratello. Sorriso nuovo e fisico scolpito per l’ex di Leonardo Pieraccioni : il foto-confronto : Ha conosciuto il successo nel 2016 grazie alla partecipazione al ”Grande fratello”. dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1998, l’anno successivo compare nel film Lucignolo, con la regia di Massimo Ceccherini. Nel 2007, dopo la fortunata partecipazione al reality, ottiene il suo primo ruolo da protagonista in ”Una moglie bellissima”, film di Leonardo Pieraccioni, con il quale inizia una storia ...

“Ma sei tu?”. Il ‘nuovo Orsacchio. Dal Grande fratello a marito modello. Dopo l’esperienza in tv Massimo Brozzi - idolo della Gialappa’s band - è scomparso. Ma eccolo oggi - a 51 anni e con una moglie bellissima : Nel corso degli anni la Gialappa’s band ha contribuito non poco al successo del Grande Fratello. Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci , il trio di voci fuori campo più irriverente della televisione è da anni protagonista di un connubio divertente con il reality di Canale 5 e hanno trovato all’interno delle edizioni dei concorrenti che hanno incoronato a veri e propri idoli. Tra questi c’è l’indimenticabile ...

Barbara Palombelli contro Nadia Toffa - sfida per la conduzione del Grande fratello : Secondo il settimanale Vero si starebbe consumando una guerra intestina a Mediaset tra due primedonne. 'Secondo insistenti voci di corridoio, a giocarsi la poltrona di conduttrice del prossimo Grande ...

Striscia La Notizia - l’appello di Fabio di Fabio e Mingo : “Fatemi tornare in tv. Grande fratello - Isola - va bene tutto - vorrei lavorare” : Parla, parla, parla. Fabio De Nunzio, l’omone muto, l’umarells di Striscia la Notizia, che se n’è stato silenzioso per 18 anni alle spalle del collega Mingo, è un fiume in piena. Scagionato completamente dalla vicenda dei dieci presunti servizi farlocchi, che hanno visto Mingo e la moglie finire rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari per reati di truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione, ora chiede a gran voce un ...

FRANCESCO MONTE AL Grande fratello VIP?/ L'ex tronista torna in tv con Maurizio Costanzo : FRANCESCO MONTE concorrente al GRANDE FRATELLO Vip 3? Dopo L'Isola dei Famosi 2018 e la vicenda del canna gate, L'ex tronista dichiara: "Mai dire mai!"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 00:22:00 GMT)

Katia Pedrotti e il nuovo reality - dal Grande fratello a "#Riccanza" : "Ho rifiutato le altre proposte" : ROMA - ?Stavolta è diverso: al Grande Fratello ho vissuto centosei giorni sotto l'occhio delle telecamere accese ventiquattro ore su ventiquattro?. Leggo.it torna a parlare di...

Grande fratello VIP 2018 concorrenti - tutti i partecipanti del cast : arriva Francesco Monte? : Torniamo a parlare del cast del Grande Fratello VIP 2018: i concorrenti non sono stati ancora scelti, è vero, ma come ben saprete in questi mesi si parlerà molto di candidature e di possibili trattative. Spesso i nomi che spuntano in questi periodi non si rivelano del tutto falsi, anzi li ritroviamo poi nell'elenco dei concorrenti ufficiali, altre volte invece le produzioni dei vari reality ci sorprendono con altri protagonisti, ma un nome più ...

Francesco Monte rivela : “Grande fratello Vip? Mai dire mai” : Grande Fratello Vip: Francesco Monte nel cast dopo il caso canna-gate? Non si fa che parlare del canna-gate e dell’Isola dei Famosi. Da quando Eva Henger ha confessato davanti ai milioni di telespettatori che Francesco Monte avrebbe fumato della marijuana prima di arrivare sull’Isola dei Famosi, l’ex tronista nonché ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è al centro di una bufera mediatica che non ha alcuna intenzione di placare ...

“Siamo tornati!”. Oneston alla riscossa : la grande novità di Luca e Raffaello. L’annuncio degli ex inquilini del Grande fratello Vip strappa gli applausi del pubblico : Gli Oneston sono una delle coppie più amate uscite dal Grande Fratello Vip. Entrambi concorrenti del reality show più seguito d’Italia, Luca Onestini e Raffaello Tonon, seguitissimi e amati dal pubblico, si sono conosciuti durante il reality e da quel momento non si sono più separati. Luca e Raffaello hanno stretto un’amicizia così vera che ha emozionato tanti telespettatori affezionati al reality di Canale 5. I due ...

Torna il Grande fratello - Nip - . E Cecilia Rodriguez sconsiglia l'armadio : 'Sennò succede un altro bordello' : Mediaset ha deciso che si farà il Grande Fratello Nip , non important person, e lo condurrà Barbara Palombelli . Il reality di Cinecittà andrà in onda a metà aprile, ma i nuovi inquilini si scelgono ...

Grande fratello : al via i provini per la quindicesima edizione del reality : Dal 16 aprile torna il Grande Fratello nella storica versione Nip, i provini sono già partiti e per candidarsi ci sono diverse modalità.