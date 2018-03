Hyperscale - il futuro del data center è nel cloud pubblico : Secondo i dati di una ricerca Cisco , per i consumatori, streaming video, social networking e ricerca sono tra le applicazioni cloud più popolari; per gli utenti aziendali, la pianificazione delle ...

Il cloud per la protezione dei dati : La questione torna di stretta attualità anche per via dell'applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Apple conferma che sta usando i server di Google per ospitare i dati di icloud : Apple ha ammesso che sta utilizzando i server del rivale Google per ospitare i dati di iCloud, la piattaforma cloud della casa di Cupertino. A riferirlo è CNBN poche ore fa. Le prove per questa nozione possono essere rintracciate grazie ad uno dei più recenti documenti di sicurezza iOS, disponibili a chiunque voglia leggere sul sito della Apple. Il documento ora afferma chiaramente che la casa di Cupertino sta immagazzinando pezzi crittografati ...

Apple consegna alla Cina dati utenti icloud/ Ultime notizie - preoccupazioni per la privacy e per i dissidenti : Apple consegna alla Cina dati utenti iCloud: preoccupazioni per la privacy e per i dissidenti. Le Ultime notizie: Reporters sans frontièrs invita a non usare iCloud(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Hacker contro cloud di Tesla per minare criptovalute - ecco cosa è successo : L'account cloud di Tesla è stato Hackerato per sottrarre criptovaluta. L'attacco Hacker ai danni del colosso di Elon Musk è stato scoperto da una start-up di cybersecurity, la RedLock, che ha ricevuto ...

Oracle si compra Zenedge per potenziare la sicurezza in cloud - : All'attivo la giovane startup vanta inoltre la protezione di 800mila siti Web e reti, ovunque nel mondo. Una buona tecnologia, quella di Zenedge, considerato il fatto che la startup ha raccolto oltre ...

Open cloud - fondamentale per le aziende : Si può facilmente decidere di cambiare Cloud e nel caso di passaggio da un provider all'altro occorre ricreare l'infrastruttura da zero?

Trenitalia e Parkcloud insieme per una migliore integrazione auto-treno : Teleborsa, - Trenitalia , Gruppo FS Italiane, e Parkcloud rafforzano la loro partnership nell'ottica di una mobilità treno-automobile sempre più integrata, facile e conveniente . Sono 99 i parcheggi, ...

Entro il 2021 - il traffico cloud rappresenterà il 95 per cento del totale del traffico Data Center : Entro il 2021, lo streaming video rappresenterà il 10% del traffico all'interno dei Data Center, rispetto al 9% del 2016. Entro il 2021, il video rappresenterà l'85% del traffico dai Data Center agli ...

Grave perdita su Samsung Galaxy S8 e S7 a giorni : alternative backup dati app su cloud : Come sappiamo gli utenti di Samsung Galaxy S8 e S7 dovranno fare a meno di un'apprezzata opzione a partire dal prossimo 6 febbraio: ci riferiamo alla possibilità di effettuare l'operazione di backup&restore di applicazioni e relativi dati attraverso Samsung Cloud. L'interruzione, programmata per lo scorso gennaio, ha subito un leggero ritardo, che ha di fatto promosso la proroga del servizio, comunque destinato a scomparire. Il ...

cloud seeding - disseminare le nuvole per produrre la neve : un esperimento sul campo negli USA conferma la tecnica : Il Cloud seeding – il disseminare le nuvole di piccole particelle per produrre pioggia o neve – ha una reputazione dubbia e incerta come il tempo. Questo perché ci sono state poche prove che la tecnica funzionasse, nonostante numerosi tentativi a partire dagli anni ’40. Ora, grazie a due aerei che hanno volato tra le nuvole dell’Idaho, negli USA, i ricercatori hanno dimostrato, per la prima volta fuori dal laboratorio, che l’uomo può alimentare ...

Samsung cloud da febbraio non supporterà più le app di terze parti e Sony ha disattivato my Xperia : La maggior parte degli utenti Samsung nel momento in cui procede alla configurazione di un nuovo smartphone del produttore coreano sfrutta il servizio di backup Samsung Cloud. Così come già anticipato, a breve le cose cambieranno, in quanto dal prossimo mese non supporterà più le applicazioni di terze parti L'articolo Samsung Cloud da febbraio non supporterà più le app di terze parti e Sony ha disattivato my Xperia è stato pubblicato per la ...