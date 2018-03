Il 2018 e' l' anno d' oro per l' economia del web in Italia

Diretta/ Indian Wells 2018 - Federer Krajinovic streaming video e tv : Wozniacki in affanno : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, nel torneo di tennis in California c'è grande attesa per il derby tra le sorelle Williams, intanto Djokovic viene eliminato da Daniel(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:10:00 GMT)

Il sindaco sulla 38 : «Il 2018 un anno di grandi opere a Morbegno» : Per la nuova statale 38, l'arteria stradale principale della provincia, è incominciato il conto alla rovescia. A metà luglio le automobili potranno accorciare le distanze con la valle e da Colico ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara martedì 13 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : martedì 13 marzo l’Italia sarà protagonista alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giacomo Bertagnolli è il grande favorito nella combinata di sci alpino, dopo aver vinto un argento e un bronzo va a caccia della medaglia d’oro. Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma dettagliato e tutti gli orari di martedì 13 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su ...

MotoGP 2018 - Gigi Dall'Igna : "Ducati messa meglio di un anno fa" : "Siamo messi meglio rispetto al 2017. Alla fine dei test invernali un anno fa c'erano più ombre che luci e non avevamo brillato molto". Così Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, alla ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - l’anno del tutto o niente. A Losail primo banco di prova : Dal 18 marzo si alzerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Losail, le luci artificiali del circuito qatariano illumineranno la scena iridata del primo round e, come al solito, le attese sono tante su quel che vedremo. I test pre-stagionali hanno dato delle indicazioni ma soltanto le gare di questo campionato saranno giudici inappellabili del darsi in pista. Una stagione importante sarà quella di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, ingaggiato dalla ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : i cinesi Sui Wenjing e Han Cong non difenderanno il titolo delle coppie : Arriva la notizia di un’altra rinuncia di peso in vista dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, che si svolgeranno a Milano. Questa volta, ad alzare bandiera bianca sono stati i cinesi Sui Wenjing e Han Cong, campioni iridati in carica nella gara delle coppie d’artistico, nonché reduci dalla conquista della medaglia d’argento olimpica. Il motivo del ritiro è da ricercarsi in una frattura da stress al piede destro ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara lunedì 12 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : lunedì 12 marzo con diversi italiani in gara alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Cristian Toninelli sarà impegnato nella 20km di sci di fondo, avremo un terzetto nello snowboardcross e poi l’Italia dello sledge hockey che sfiderà la Svezia con vista sulle semifinali. Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma dettagliato e tutti gli orari di lunedì 12 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. ...

Forbici : «Per i Florovivaisti il 2018 è l'anno della svolta» : Tre anni di lavoro e due risultati di rilievo, che promettono ossigeno all'economia reale del settore verde e tutele alle professioni di florovivaista e costruttore dei giardini. Le due «belle novità» - come le ha definite Nada Forbici, presidente dell'associazione di ...

C'è Posta per te 2018 / Le storie del 10 marzo : da Belen e Iannone al padre scappato di casa : C'è Posta per te 2018, ecco quali sono state le storie del 10 marzo. Da Belen e Iannone "colpevoli di furo d'identità" al padre scomparso, ad un amore contrastato(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:30:00 GMT)

C’è posta per te – Ottava puntata del 10 marzo 2018 – Ospiti Belen - Iannone - Greggio - Iacchetti - Signorini. : Con questa sono ben ventuno! Un traguardo importante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, è tornato da sabato scorso con la ventunesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo. Visto il grande […] L'articolo C’è posta per te – Ottava puntata del 10 marzo 2018 – Ospiti Belen, Iannone, Greggio, Iacchetti, Signorini. sembra ...

LIVE Sci di fondo - 50 km Oslo-Holmenkollen 2018 in DIRETTA : chi vince entra nel mito! Sundby e i francesi fanno il forcing - Bertolina tiene - Klaebo si stacca : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della 50 km mass start a tecnica libera di Holmenkollen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018: E’ la gara della leggenda, chi vince entra di diritto nel gotha dello sci di fondo che qui è nato e qui si è sviluppato, diventando quasi “religione” tra gli appassionati norvegesi. Klaebo si mette alla prova in una distanza non congeniale alle sue ...

Emma coach ad Amici 2018? "Non credo - sarà un anno dedicato alla musica" : Emma Marrone sarà coach di Amici 2018? Anche quest'anno il pubblico del talent show, in attesa del Serale, si domanda se la cantante ci sarà a guidare la Squadra Bianca, come tutti gli anni in cui è stata direttore artistico, oppure no. La curiosità e l'attesa è tanta, anche perché i nomi dei possibili coach del Serale 2018 ci sono e non ci sono, per questo molti pensano che verranno confermate Emma ed Elisa e che avremo quindi i giudici dello ...