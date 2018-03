Ikea studia il ritiro h24 : armadietti nei negozi per chi compra online : Ikea (foto: Getty Images) Ikea progetta di installare in alcuni negozi in Italia armadietti dove i clienti che fanno acquist online potranno ritirare la merce 24 ore su 24. Il colosso dell’arredamento low cost ha presentato il piano all’ultimo incontro i sindacati. Nome in codice, ça va sans dire, Locker. Armadietto, per l’appunto. La sperimentazione dovrebbe partire da Milano. Ikea ancora non ha ancora stabilito se collocherà gli armadietti ...