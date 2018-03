Iglesias Morto in un incidente l’universitario Alberto Riccaboni

Iglesias - scontro frontale tra due auto : un giovane è morto - altri 6 sono rimasti feriti : Incidente mortale sulla statale 126 tra Gonnesa e Iglesias: due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora ignote. Il bilancio attuale è di un morto e di sei feriti, tra cui probabilmente anche una bambina. Traffico in tilt: la circolazione è chiusa in entrambe le direzioni.Continua a leggere