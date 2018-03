Iginio Massari inaugura la sua nuova pasticceria a Milano

Una pasticceria in bancaIginio Massari sbarca a MilanoDolci e torte nella filiale di Intesa : Una pasticceria all’interno di una banca: Questo l'innovativo progetto di Iginio Massari, grande firma dell’arte pasticcera, e Intesa San Paolo. La filiale destinata ad accogliere i dolci dello chef di Brescia è quella di via Marconi, angolo piazza Diaz, a Milano Segui su affaritaliani.it

Chi è Iginio Massari - il pasticciere più famoso (e bravo) d’Italia : Sarebbe stato bellissimo vedere Gualtiero Marchesi aggirarsi nella pasticceria di Iginio Massari, suo caro amico e uno dei pochissimi colleghi realmente stimato dal Maestro che diceva «Mi sento in imbarazzo solo davanti a lui: a 20 anni reggeva già un intero stabilimento». Facile pensare a grandi battute nell’ammirare le vetrine con i capolavori dolci all’interno di una banca milanese: il pasticciere più famoso d’Italia – 75 anni, energia ...

Iginio Massari - il primo maestro pasticcere che apre in banca : Ad accoglierlo , in via Marconi 4, tra vip, chef giornalisti e il mondo economico milanese, da Berton a Gazzè, da Borghese a Barale. E quarantuno cappelli bianchi, quelli dei pasticceri dell'...

The Sweetman - Iginio Massari debutta su Sky Uno : Il maestro Iginio Massari arriva su Sky Uno con The Sweetman, un programma culinario dedicato al mondo della pasticceria Iginio Massari The Sweetman è il nome del programma televisivo in arrivo su Sky Uno con protagonista il celebre maestro pasticcere. Si tratta di una nuova sfida per il maestro pronto a giudicare una serie di aspiranti pasticceri durante la prima edizione del programma in partenza su Sky Uno. Iginio Massari The Sweetman: quando ...

Iginio Massari torna dal 5 marzo in tv con The Sweetman : Milano, 2 mar. , askanews, Per gli aspiranti pasticcieri di tutta Italia è arrivato il momento di accendere il forno, mettere in moto le fruste ed affrontare il re della pasticceria italiana. Dal 5 ...