Iginio Massari | il primo maestro pasticcere che apre in banca

The Sweetman - Iginio Massari debutta su Sky Uno : Il maestro Iginio Massari arriva su Sky Uno con The Sweetman, un programma culinario dedicato al mondo della pasticceria Iginio Massari The Sweetman è il nome del programma televisivo in arrivo su Sky Uno con protagonista il celebre maestro pasticcere. Si tratta di una nuova sfida per il maestro pronto a giudicare una serie di aspiranti pasticceri durante la prima edizione del programma in partenza su Sky Uno. Iginio Massari The Sweetman: quando ...