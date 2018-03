Igiene in cucina | ecco gli accorgimenti che è importante non dimenticare mai

meteoweb.eu

: Ingredienti “double face”: i superfood dalla cucina al beauty e ritorno: Alimenti naturali, buoni per il palato e l… - notiveri : Ingredienti “double face”: i superfood dalla cucina al beauty e ritorno: Alimenti naturali, buoni per il palato e l… - volevodirti_ : @Antonio_Double ?????????? assolutamente sì ... ... L'igiene quando si cucina ???????? - MelchiorreG : Allarme igiene le spugne di cucina peggio solo le feci rimedio@@ -

(Di martedì 13 marzo 2018) Intossicazioni, infiammazioni, allergie della pelle, disturbi digestivi e malesseri vari, molte volte sono causate da cattive pratiche igieniche in ambito domestico. Secondo un rapporto EFSA (l’autorità europea per la sicurezza alimentare) alcune patologie sono provocate da una insufficiente salubrità domestica nella preparazione e conservazione dei cibi. Si bada molto all’estetica senza salvaguardare la nostra salute, basta pensare alla cattiva conservazione dagli errori nella raccolta differenziata, i cui contenitori, spesso, sono “nascosti” dentro mobili per salvare l’estetica, favorendo prolungati accumuli di umido e generando la diffusione di microrganismi nocivi. I germi patogeni spesso provengono dalla scarsa pulizia della lavastoviglie, del forno elettrico o a microonde, dell’interno del frigorifero e di altri attrezzi professionali da. Infatti, dal ...