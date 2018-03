I videogiochi sono anche arte e bellezza | un video di risposta alla violenza mostrata da

L'ESA risponde a Trump : " videogiochi violenti? Gli stessi titoli sono giocati in tutto il mondo. Il problema armi da fuoco è soprattutto degli USA" : Come vi abbiamo raccontato solo alcune ore fa, a quanto pare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , incontrerà dei membri dell'industria videoludica per parlare dei videogiochi violenti e del possibile impatto che questi contenuti pos sono avere sui giovani. L'ESA (Entertainment Software Association), l'associazione di categoria che rappresenta il grosso dell'industria videoludica americana, a quanto pare non ha ricevuto alcun invito da ...

Kickstarter : la categoria "giochi" cresce ma i videogiochi sono in una fase di stallo : Solo pochi giorni fa vi abbiamo segnalato un report che indicava come la categoria "giochi" di Kickstarter fosse generalmente in crescita. Ciò che non sapevamo era il peso specifico dei videogiochi all'interno della categoria .Polygon è tornato sull'argomento concentrandosi proprio su quanto la crescita della categoria sia dovuta effettivamente ai videogiochi . I dati parlano chiaro: i videogiochi hanno sostanzialmente un andamento piatto e tutta ...

Ward : "Microsoft non abbandonerà i videogiochi. Ci sono stati diversi momenti in cui avrebbe potuto farlo" : Per una compagnia che come Microsoft non vive di certo di soli videogiochi e non ha necessariamente bisogno di questa particolare divisione per riuscire a mantenersi in salute, uscire dal mercato non è di certo impossibile e probabilmente il pensiero ha sfiorato la mente di qualche dirigente in più di un'occasione.Microsoft si trova ancora al proprio posto con Xbox One e Xbox One X ma continuerà a essere un attore importante dell'industria ...