I Sum 41 in Italia nel 2018 per 3 concerti estivi tra Lignano Sabbiadoro e Rimini | info e

Seas asSume 40 tecnici manutentori aeronautici in diversi aeroporti d'Italia ed Europa : Teleborsa, - "Effetto Ryanair" in chiave positiva non solo sui conti dei ricavi delle società aeroportuali dove il vettore irlandese opera ma anche sulle attività di servizio legate al movimento ...

La stangata sulle famiglie italiane dopo la mossa di Trump : cosa succederà ai prezzi dei prodotti di largo conSumo : E' guerra sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Una misura definita dal ...

Sale : gli italiani ne usano troppo - ecco 5 trucchi per ridurne il conSumo : Gli italiani assumano troppo Sale: l’Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda un consumo massimo di 5 grammi al giorno di Sale, corrispondenti a circa 2 grammi al giorno di sodio, mentre le donne ne consumano 8 grammi in media e gli uomiini 10 grammi. Dal 12 al 18 marzo si svolgerà la Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di Sale, promossa dalla World Action on Salt & Health (WASH), ...

H-Farm cresce e asSume in tutta Italia : Tredici anni sono bastati ad H-Farm (la H sta per Human) per diventare una tra le principali realtà nel panorama della digital economy europea. La creatura di Riccardo Donadon è stata la prima venture incubator al mondo, investendo, dal 2005 a oggi, oltre 26 milioni di euro in 106 aziende innovative. Da propulsore di innovazione per giovani start up, H-Farm si è evoluta nel tempo diventando un unicum mondiale, grazie all’unione di ...

Adolescenti italiani asSumono troppa caffeina : Sono molteplici gli studi scientifici che hanno appurato i benefici dati dal caffè, bevanda amata da milioni di persone in tutto il mondo, purchè si eviti di esagerare dato il contenuto di caffeina, una sostanza che in dosi elevate può avere effetti negativi. Alcune ricerche, ad esempio, hanno messo in evidenza i benefici dati dal consumo di caffè quotidianamente addirittura per ridurre il rischio che insorgano alcune forme di cancro. La ...

Il settore conSumer di Microsoft Italia affidato a Paola Cavallero : Paola Cavallero è stata nominata direttrice della Divisione consumer & Device Sales dell’Area Mediterranea (che comprende Italia, Grecia, Malta e Cipro), succedendo a Carlo Carollo che lascia l’azienda per una nuova sfida professionale. Paola Cavallero, nel suo nuovo ruolo, avrà l’obiettivo di guidare la crescita della divisione consumer per Italia, Grecia, Malta e Cipro collaborando con l’ampio ecosistema Microsoft, il quale coinvolge tutti ...

«Bollette e dintorni : i numero di 'Zero' - la start up che ha rivoluzionato i conSumi degli italiani» : Genova - «È riuscita persino, con parte degli utili, a far produrre da una storica azienda marchigiana colpita dal sisma del 2016 pasta per 1.000 senza fissa dimora della 'Mensa dei Poveri' di Torino ...

Italia - medaglia di bronzo in Europa per conSumi da fonti rinnovabili : Lo studio GSE individua alcune buone pratiche ed esperienze virtuose sperimentate in città del mondo di differenti dimensioni, condizioni e localizzazioni, potenzialmente applicabili anche ad altri ...

Rinnovabili - Italia sul podio dei conSumi : L’Italia è il terzo Paese in Europa per consumi energetici alimentati da fonti Rinnovabili e rappresenta circa l’11% di tutta l’energia da fonte rinnovabile consumata nell’Unione Europea. A tracciare il quadro è lo studio redatto dal Gse dal titolo ‘Fonti Rinnovabili in Italia e in Europa, verso gli obiettivi al 2020’, che riporta le statistiche complete, riferite al 2016, del settore green a livello europeo, evidenziando il ...

Marijuana light : dilaga il conSumo - boom di vendite in tutta Italia : Mentre l’opinione pubblica Italiana è concentrata sulla discussione tra Eva Henger e Francesco Monte, inerente all'ipotetico consumo di Marijuana in Honduras da parte del secondo durante il programma l’Isola dei Famosi, aumenta su tutto il territorio nazionale la vendita della Marijuana light. Un vero e proprio boom di ordini online (uno ogni 30 secondi), che ha spinto molti imprenditori ad aprire attività commerciali sul territorio nazionale ...