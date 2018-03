I passi verso il governo del Paese

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia veleggia verso le 10 medaglie. E ora un mercoledì di passi one… : Scatto fondamentale per l’Italia verso l’obiettivo 10 medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 . Oggi le speranze concrete di salire sul podio erano due e gli azzurri sono riusciti a capitalizzarle entrambe. Nello short track la vera impresa della staffetta femminile era stata compiuta in semifinale, quando Arianna Fontana, grazie ad un sorpasso magistrale sull’Olanda, aveva regalato alla squadra l’accesso ...

Anagoor al Teatro delle passi oni di Modena con "Verso l'eresia" dal 6 febbraio : Foto di Silvia Bragagnolo Da martedì 6 febbraio arriva sul palcoscenico del Teatro delle Passioni di Modena "Verso l'eresia", la trilogia di spettacoli della compagnia veneta Anagoor , da pochi giorni insignita del Leone d'Argento per il Teatro 2018 dalla Biennale di Venezia. In pochi anni, Anagoor ha catturato l'interesse di pubblico e ...

Al San Carlo debutta La Bohème - il classico che appassiona attraverso i secoli : Ci sono classici intramontabili che non smettono mai di commuovere. È così per la Boheme, opera in quattro quadri di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica che ha debuttato al ...